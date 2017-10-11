Туркменский президент подарил Путину щенка алабая

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу с прошедшим днем рождения.

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил с прошедшим днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина и подарил ему щенка алабая по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал Бердымухамедов в начале встречи.

Туркменский лидер подчеркнул, что Владимир Путин очень много делает для экологии.

"У нас есть общий ужшкммт один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - сказал глава Туркмении, после чего в зал занесли переноску со щенком внутри.

Гурбангулы Бердымухамедов достал оттуда собаку и передал Путину.

Как писал TopNews, Владимир Путин известен как большой любитель собак. Лидеры других стран нередко преподносят ему в качетсве подарка этих животных. В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Путину щенка болгарской овчарки по кличке Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил главе РФ акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).