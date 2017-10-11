 
TOP 10

1 Сообщения о смерти Хворостовского жестко прокомментировала его жена

2 "Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

3 Лидер Каталонии подписал декларацию независимости

4 Ученые NASA рассказали о "конце света" 12 октября 2017 из-за астероида

5 В России создали аналог музыкальной премии "Грэмми"

6 Климакс: остаться привлекательной

7 СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

8 Месси в одиночку вывел сборную Аргентины в ЧМ-2018: видео хет-трика появилось в Сети

9 Евгения Осина застукали с алкоголем в руках в Москве

10 Николай Басков решил уйти со сцены

Новости наших партнеров

Туркменский президент подарил Путину щенка алабая

Опубликовано 11.10.17 13:09 Туркменский президент подарил Путину щенка алабая

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своего российского коллегу с прошедшим днем рождения.

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил с прошедшим днем рождения своего российского коллегу Владимира Путина и подарил ему щенка алабая по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал Бердымухамедов в начале встречи.

Туркменский лидер подчеркнул, что Владимир Путин очень много делает для экологии.

"У нас есть общий ужшкммт один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - сказал глава Туркмении, после чего в зал занесли переноску со щенком внутри.

 Гурбангулы Бердымухамедов достал оттуда собаку и передал Путину.

Как писал TopNews, Владимир Путин известен как большой любитель собак. Лидеры других стран нередко преподносят ему в качетсве подарка этих животных. В 2010 году премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подарил Путину щенка болгарской овчарки по кличке Баффи. В 2012 году глава японской префектуры Акита подарил главе РФ акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).
Другие материалы по этой теме

Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон, который "не отключат"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга