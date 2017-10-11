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10 Панама прошла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

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Панама прошла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

Опубликовано 11.10.17 12:33 Панама прошла на ЧМ-2018 после ошибочно засчитанного гола

В заключительном поединке отборочного тура Панама сыграла с Коста-Рикой.

Панамская сборная по футболу обыграла команду Коста-Рики в заключительном поединке североамериканской отборочной группы и прошла в финальную часть Чемпионата мира 2017. Как пишет Lenta.ru, судья ошибочно засчитал первый гол панамцев в этом матче.

Коста-Рика вышла вперед на 36-й минуте игры. После углового удара панамцев на 53-й минуте мяч попал в штангу, не пересекая линии ворот. Однако арбитр посчитал, что ужшкммт ворота были взяты, и гол был записан на Габриэля Торреса. За две минуты до конца игрового времени Роман Торрес вывел свою команду вперед.

В результате сборная Панамы по футболу с 13-ю очками закончила квалификацию на третьем месте в таблице североамериканской отборочной группы, обойдя Гондурас по дополнительным показателям. Кроме панамцев, прямые путевки на ЧМ-2018 получили мексиканцы и костариканцы, а Гондурас сыграет с Австралией в стыковых матчах.

Панама - Коста-Рика 2:1 ВИДЕО голов
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