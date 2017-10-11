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СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

Опубликовано 11.10.17 12:21 СМИ узнали детали крушения российского Су-24 в Сирии

Названа вероятная причина крушения Су-24 на аэродроме «Хмеймим» в Сирии.

Вчера Су-24М, отправлявшийся на боевое задание, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался. Погибли летчики Юрий Медведков и Юрий Копылов. Данные предварительных отчетов указывают, что машина находилась в «невзлетном положении» и, совершив разбег по полосе, не имела ни единого шанса оторваться от земли.

Причиной аварии бомбардировщика Су-24М ВКС России в Сирии могло стать то, что машина находилась в так называемом невзлетном положении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ужшкммт свои источники и данные предварительных отчетов. По словам близкого к комиссии собеседника издания, невзлетное положение Су-24М могло стать как следствием ошибки экипажа, так и технических неполадок.

По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Не было сомнений у командования авиабазы в Хмеймиме и в квалификации летчиков. Получив задание, пилоты сели в самолет и без проблем выполнили маневр «руление». Через несколько минут Су-24М оказался в начале ВПП, после чего приступил к взлету. Проделав примерно две трети пути, бомбардировщик должен был оторваться от земли и начать набирать высоту, но этого не произошло.

По словам очевидцев, Су-24М на взлетной скорости (примерно 400 км/ч) продолжил движение и спустя несколько секунд выкатился за пределы полосы. После того как Су-24М скатился с полосы, у него обломалась передняя стойка шасси и он, ударившись о землю, получил серьезные повреждения и загорелся. Из деформировавшихся топливных баков (самолет был заправлен почти полностью) начало вытекать топливо. Вскоре раздался взрыв.

Как утверждают эксперты, командир по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние, но возможны и технические неполадки. Например, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, а на деле же стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были. Пилоты до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец самолета. Он уже обнаружен.
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