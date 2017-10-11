Климакс: остаться привлекательной

Климакс – абсолютно физиологическое явление, связанное с утратой женщиной репродуктивной функции.

Процесс это совершенно естественный и неизбежный, но для большинства женщин он буквально синонимичен старости. Молодость ушла, а с ней, по мнению большинства представительниц прекрасного пола, уходит и красота. И это не простой стереотип! Так уж устроен женский организм: с балансом женских половых гормонов связан внешний вид и упругость кожи, тонус мышц и сосудов. И менопаузу, а вслед за ней ужшкммт и климакс действительно сопровождает физическое увядание: кожа становится сухой, атоничной, шелушится, под ней начинает просвечивать капиллярная сеточка. Контуры лица и тела утрачивают былую четкость, беспокоит дряблость мышц и отечность.

В чем причина стремительного старения кожи при климаксе? В переменах в гормональном фоне. Во время климакса значительно снижается функциональная активность яичников, они ограничивают выработку женских половых гормонов эстрогена и прогестерона. Результатом этого становится не только утрата возможности зачатия и вынашивания ребенка, но и значительные перемены в общем обмене веществ в организме. Не становится исключением и кожа. Эстроген — важный участник процесса синтеза коллагена. Этот белок по праву считается структурной основой кожи, он отвечает за ее упругость и эластичность. Когда уровень эстрогена в крови снижается, стремительно падает и интенсивность выработки коллагена. Одновременно с коллагеном снижается и синтез гиалуроновой кислоты — именно это вещество отвечает за сохранение в толще кожи влаги. Результатом низкого уровня гиалуроновой кислоты становится сухость кожи, ее вялость, тусклость. На поверхности кожи появляются морщины и пигментные пятна, сквозь кожу может просвечивать капиллярная сеточка.

Еще один важный аспект — дисбаланс мужских и женских половых гормонов. В норме в женском организме постоянно вырабатываются не только женские гормоны, но и мужские — в очень небольшом количестве, необходимом для нормального функционирования органов и систем. Когда уровень женских гормонов снижается, баланс нарушается и повышается уровень гормонов мужских. В частности, ростом уровня тестостерона, обусловлено избыточное оволосение, в том числе на лице, которое часто сопровождает климакс.

Ирина Мартиросова, гинеколог-эндокринолог, Научно-консультативный диагностический центр НИИ эпидемиологии, г. Москва:

«Перемены во внешности естественны, они обусловлены физиологическими переменами, происходящими в женскими организме. Однако это не значит, что с ними следует мириться. Большую роль играет правильный уход за кожей. В период менопаузы необходимо подобрать соответствующие средства ухода: они должны эффективно питать кожу, увлажнять ее, насыщать витаминами и микроэлементами. Важно наличие в кремах ультрафиолетового фильтра: при климаксе кожа становится особенно чувствительной к действию солнечных лучей, именно поэтому на ней появляются пигментные пятна.

Женщине в период климакса необходимо рационально питаться. В частности, из питания нужно исключить вредную пищу — чрезмерно соленую, пряную, острую, жирную. Недопустим фастфуд. В рационе должна преобладать растительная пища, быть достаточно клетчатки, витаминов и микроэлементов. Особенно важно получение с пищей достаточного количества кальция и жирных кислот — последних много в жирных сортах рыбы, а кальций помимо молокопродуктов содержится в брокколи, зелени, сельдерее.

Для поддержания упругости кожи нужно употреблять достаточное количество воды, но при склонности к отекам лучше делать это в первой половине дня. От вредных привычек нужно отказаться, как от курения, так и от употребления алкоголя.

Тем не менее, даже самый тщательный внешний уход без нормализации гормонального баланса в организме будет неэффективным. Одним из вариантов нормализации гормонального обмена является заместительная гормональная терапия, однако у нее есть противопоказания, а потому назначают ее только при тяжелом течении климакса, когда не обойтись без консультации врача и лекарств. Чаще можно обойтись без этого, для мягкого снижения симптомов менопаузы используются негормональные средства на основе растительных компонентов, например, биологически активная добавка к пище ЭСТРОВЭЛ® капсулы - комплекс фитоэстрогенов, витаминов и микроэлементов, компоненты которого действуют на основные проявления климакса. Сочетание активных компонентов помогает нормализовать процессы синтеза коллагена и вернуть упругость и тонус коже.»

Климакс — естественное явление, с которым сталкивается каждая женщина. Но он не должен становиться синонимом старости. Внимание к своему телу, тщательный уход за ним и нормализация гормонального баланса помогут пройти период перемен, оставшись привлекательной и желанной.