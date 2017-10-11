Аргентина - Эквадор: счет 3:1 вывел Аргентину на ЧМ 2018. Месси оформил хет-трик (обзор матча и видео голов)

В заключительном матче южноамериканского отборочного турнира сборная Аргентины обыграла команду Эквадора со счетом 3:1 и обесечила себе путевку на ЧМ-2018 в России..

Аргентина - Эквадор: обзор матча

Аргентинская футбольная сборная обыграла команду Эквадора в заключительном поединке южноамериканского отборочного турнира, завоевав путевку на Чемпионат мира-2018.

В составе победителей хет-триком отметился звездный нападающий сборной Лионель Месси.

Поединок прошел накануне вечером в Кито и завершился победой гостей с результатом 3:1. Счет в матче открыли эквадорцы уже на первой минуте благодаря усилиям Ромарио Ибарра. Однако ему ответил Месси, забивший на 12-й, 20-й и 62-й ужшкммт минутах противостояния.

Аргентина - Эквадор. Счет 3:1. ВИДЕО голов

Таким образом, аргентинцы завоевали 28 очков и с третьего места в таблице отборочной группы отправились на ЧМ-2018. Кроме аргентинцев путевку на турнир получили команды Бразилии (1-е место в группе), Уругвая (2-е) и Колумбии (4-е). Ставшей пятой сборной Перу предстоит встретиться с Новой Зеландией в стыковых матчах, уточняет Lenta.ru.

Как писал TopNews, Чемпионат мира по футболу 2017 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.