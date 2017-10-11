 
TOP 10

1 Сообщения о смерти Хворостовского жестко прокомментировала его жена

2 "Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

3 Лидер Каталонии подписал декларацию независимости

4 Ученые NASA рассказали о "конце света" 12 октября 2017 из-за астероида

5 В России создали аналог музыкальной премии "Грэмми"

6 Климакс: остаться привлекательной

7 Месси в одиночку вывел сборную Аргентины в ЧМ-2018: видео хет-трика появилось в Сети

8 Николай Басков решил уйти со сцены

9 Эксперт: стратегия "молодых губернаторов-технократов" Путина не поможет регионам

10 Украинские военные объяснили, как солдат ВСУ попался ФСБ на российской границе

Новости наших партнеров

В России создали аналог музыкальной премии "Грэмми"

Опубликовано 11.10.17 10:26 В России создали аналог музыкальной премии "Грэмми"

Инициаторами создания Российской национальной музыкальной премии выступили Игорь Крутой и Михаил Гуцериев.

Накануне известный российский бизнесмен и поэт Михаил Гуцериев, а также композитор и продюсер Игорь Крутой собрали звезд российской эстрады на ужин, посвященный Российской национальной музыкальной премии, которая пройдет в  Кремлевском дворце 13 декабря 2017 года.

Известно, что президентом Академии российской музыки избрали генерального директора ГПМ Радио Юрия Костин, а в число академиков и жюри премии вошли: Авраам Руссо, Аврора, Александр Ф. Скляр, Алена Апина, Бари Алибасов, Валерий Леонтьев, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Елена и Владимир Петрович Пресняковы, Зара, Лайма Вайкуле, Леонид Руденко, Лолита Милявская, Митя Фомин, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Сергей Трофимов, Тимур Родригез, Алена Свиридова и многие другие.

"Идея создания российской музыкальной премии пришла к Игоря Яковлевичу Крутому. А я эту ужшкммт идею поддержал. Потом мы нашли человека, у которого безукоризненная репутация - Юрия Костина. Могу сказать, что на новой церемонии вы увидите и услышите новые имена. Голосование у нас тайное. Голосуют академики. Все по-честному. И прошлом году получили премию те, кто не ожидал. А кто ожидал - не получили", - цитирует "КП" Михаила Гуцериева.

"Очень хочется, чтобы было больше таких объективных профессиональных оценок, создающих авторитетное мнение, к которому могут прислушиваться люди. Мне нравится идея, что выдвинута может быть работа любого автора – кто-то сможет таким образом реализовать себя", - высказался о русском аналоге "Грэмми" певец и композитор Дмитрий Маликов.

"Эта первая масштабная Премия, которая старается и стремиться быть самой честной Премией. Поэтому здесь люди разных возрастов, разных поколений, разных музыкальных взглядов. Посмотрите: здесь нет людей, которые не имеют отношения к музыке. Здесь и Стас Намин, и Лолита, и Басков. Премия не должна быть для избранных. Она должна быть для всех", - отметил продюсер Иосиф Пригожин.

По тому, какие результаты потом будут давать лауреаты этой Премии, будет понятно, что это за Премия, попадает ли она в цель, дает ли она возможность, простор и развитие для тех талантливых людей, которые были отмечены этой Премией", - сказал продюсер Бари Алибасов.

Номинации Российской национальной музыкальной премии:

  • "Лучший поп-исполнитель"
  • "Лучшая поп-исполнительница"
  • "Лучшая поп-группа"
  • "Лучшая рок-группа, рок-исполнитель"
  • "Инструменталист года в классической музыке"
  • "Вокалист года в классической музыке"
  • "Композитор года"
  • "Поэт года"
  • "Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу"
  • "Лучший хип-хоп-исполнитель"
  • "Городской романс"
  • "Танцевальный хит года"
  • "Лучшее музыкальное видео"
  • "Концерт года"
  • "Песня года"
Другие материалы по этой теме

Конкурс «Новая волна» планирует «переезд» из Юрмалы

Олигарх Карапетян устроил для сына свадьбу "не хуже, чем у Гуцериевых"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга