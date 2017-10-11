В России создали аналог музыкальной премии "Грэмми"

Инициаторами создания Российской национальной музыкальной премии выступили Игорь Крутой и Михаил Гуцериев.

Накануне известный российский бизнесмен и поэт Михаил Гуцериев, а также композитор и продюсер Игорь Крутой собрали звезд российской эстрады на ужин, посвященный Российской национальной музыкальной премии, которая пройдет в Кремлевском дворце 13 декабря 2017 года.

Известно, что президентом Академии российской музыки избрали генерального директора ГПМ Радио Юрия Костин, а в число академиков и жюри премии вошли: Авраам Руссо, Аврора, Александр Ф. Скляр, Алена Апина, Бари Алибасов, Валерий Леонтьев, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова), Елена и Владимир Петрович Пресняковы, Зара, Лайма Вайкуле, Леонид Руденко, Лолита Милявская, Митя Фомин, Полина Гагарина, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Сергей Трофимов, Тимур Родригез, Алена Свиридова и многие другие.

"Идея создания российской музыкальной премии пришла к Игоря Яковлевичу Крутому. А я эту ужшкммт идею поддержал. Потом мы нашли человека, у которого безукоризненная репутация - Юрия Костина. Могу сказать, что на новой церемонии вы увидите и услышите новые имена. Голосование у нас тайное. Голосуют академики. Все по-честному. И прошлом году получили премию те, кто не ожидал. А кто ожидал - не получили", - цитирует "КП" Михаила Гуцериева.

"Очень хочется, чтобы было больше таких объективных профессиональных оценок, создающих авторитетное мнение, к которому могут прислушиваться люди. Мне нравится идея, что выдвинута может быть работа любого автора – кто-то сможет таким образом реализовать себя", - высказался о русском аналоге "Грэмми" певец и композитор Дмитрий Маликов.

"Эта первая масштабная Премия, которая старается и стремиться быть самой честной Премией. Поэтому здесь люди разных возрастов, разных поколений, разных музыкальных взглядов. Посмотрите: здесь нет людей, которые не имеют отношения к музыке. Здесь и Стас Намин, и Лолита, и Басков. Премия не должна быть для избранных. Она должна быть для всех", - отметил продюсер Иосиф Пригожин.

По тому, какие результаты потом будут давать лауреаты этой Премии, будет понятно, что это за Премия, попадает ли она в цель, дает ли она возможность, простор и развитие для тех талантливых людей, которые были отмечены этой Премией", - сказал продюсер Бари Алибасов.

Номинации Российской национальной музыкальной премии: