Эксперт: стратегия "молодых губернаторов-технократов" Путина не поможет регионам

СМИ пишут о том, что в губернаторский корпус приходят новые люди Кремля, называющие себя «молодыми технократами».

Эксперимент с назначением молодых губернаторов в регионах России президент Владимир Путин признал успешным, считает эксперт издания «Федерал Пресс» Андрей Тихонов. Он прокомментировал визит главы государства в Бурятию, в том числе на реакцию Путина на предложения врио главы республики Алексея Цыденова по развитию региона.

" На этих примерах можно увидеть, что меняется вектор внутренней, в том числе кадровой, политики России. Кстати, любопытно, что именно в Бурятии, где сейчас новый молодой ужшкммт губернатор, пока с приставкой врио, Владимир Путин озвучил и свои мысли относительно выборов главы государства в марте 2018 года", - уверен эксперт.

Однако доктор экономических наук Никита Кричевский в интервью «Росбалту» заявил, что эксперимент по назначению губернаторами «молодых технократов» скорее всего окончится неудачей.

«Скорее всего, эксперимент будет признан неудачным, потому что люди, которые направляются работать в регионы, за редким исключением, не обладают практикой руководства территориями, городами, даже муниципалитетами. Эти люди значительную часть времени, если не всю свою рабочую биографию, проводили в кабинетах, имели в подчинении несколько десятков, максимум, сотен сотрудников и умеют, в основном, двигать бумаги. В то же время государственное и муниципальное управление — это отдельная дисциплина, которая не всегда совпадает с экономикой», — сказал он.

Эксперт полагает, что характерным примером можно назвать ситуацию в Ивановской области, куда вместо прежнего губернатора Павла Конькова назначен Станислав Воскресенский, работавший заместителем министра экономического развития РФ: "Руководить активным регионом большого ума не надо, а вот что касается Ивановской области, тут надо долго думать, и поездка, скажем, в Плес, когда там будет премьер Дмитрий Медведев, дело вряд ли поправит".

«Молодые технократы» – это новый тренд управленцев в регионе. Если раньше начальниками субъектов РФ были так называемые эффективные менеджеры, то сейчас пришли молодые и перспективные кадры, которых называют технократами. Под технократами обычно понимают квалифицированных специалистов в основном в области экономики и управления, которые нанимаются для решения конкретных управленческих задач, пишут "Регионы онлайн".

Как следствие в Самарскую область пришел Дмитрий Азаров, а Нижегородская область была доверена Глебу Никитину. До своей политической карьеры кандидат экономических наук Азаров работал замом директора по экономике Самарского завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов, затем был замом директора по экономике и подготовке производства завода "Синтезкаучук", затем – заместителем генерального директора ООО "Волгапромхим", где курировал вопросы экономики и финансов, а также до 2006 года являлся генеральным директором Средневолжской газовой компании. В свою очередь врио Нижегородской области Глеб Никитин был направлен в регион прямиком из кабинета министра промышленности и торговли, где он занимал должность зама. Петербуржец до 2011 года работал в Федеральном агентстве по управлению госимуществом, сначала в качестве заместителя, затем как и.о. главы ведомства.

Издание отмечает, что они продолжили череду молодых технократов, запущенную назначением в Калининградскую область Антона Алиханова – самого молодого российского губернатора, которому в сентябре исполнился 31 год. Он также имеет степень кандидата экономических наук, а до перехода на службу в регион в 2015 году в качестве зама председателя правительства региона, он работал некоторое время в министерстве юстиции РФ и в министерстве промышленности и торговли РФ.