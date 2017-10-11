Николай Басков решил уйти со сцены

Артист объяснил свое решение подписчикам Instagram.

Популярный российский певец Николай Басков заявил о том, что покидает сцену. По его словам, он уже и так много сделал, и теперь ему пора уходить. О своем решении он рассказал подписчикам Instagram.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Окт 9 2017 в 4:32 PDT

Подписчики певца принялись отговаривать своего кумира от этого шага.

"Нужно хорошо отдохнуть и все пройдёт)))", - отметила одна из подписчиц Баскова.

"Скучно без вас будет", - добавила другая пользовательница.

"У вас депрессия?" - поинтересовалась tanya33311.

Ранее Николай Басков намекнул на скорый уход со сцены во время ужина в честь "Российской национальной музыкальной премии".

"Я хочу отбросить что-то лишнее. Последние 20 лет я нахожусь в гонке. Наверное, каждый артист должен найти для себя время. Я не говорю, что перестану петь — я не из тех артистов, которые могут навсегда расстаться со сценой. Но я хочу себя ограничить в телеэфирах и появлениях на мероприятиях. Хочу подготовить себя и перейти к другой музыке. Наверное, пришла зрелость. Без сцены я не могу жить. Но я буду расчищать свою дальнейшую жизнь, чтобы быть в гармонии с собой, чтобы я понимал, что я даю зрителям. Я хочу быть полным счастья и энергии, чтобы мои зрители не думали, что я уставший или загнанный. Поэтому я буду переосмысливать свою стратегию и наполнять жизнь новыми красками", - цитирует певца "Комсомольская правда".