 
TOP 10

1 Сообщения о смерти Хворостовского жестко прокомментировала его жена

2 Лидер Каталонии подписал декларацию независимости

3 Ученые NASA рассказали о "конце света" 12 октября 2017 из-за астероида

4 Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

5 "Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

6 В Сирии при взлете разбился российский Су-24: погиб экипаж

7 В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак

8 Ксения Собчак впервые рассказала СМИ о своих «президентских амбициях»

9 Захар Прилепин рассказал подробности убийства Гиви и Моторолы

10 Джоли и Пэлтроу заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна

Новости наших партнеров

"Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

Опубликовано 11.10.17 09:26 "Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

Американский лидер отреагировал на заявления сенатора-республиканца Боба Коркера о последствиях нынешней политики Белого дома.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Его слова приводит РИА Новости.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

Ранее глава сенатского ужшкммт комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действия Дональда Трампа на президентском посту напоминают его реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice). И такое поведение лидера страны может привести США к Третьей мировой войне, напоминает ИА REGNUM.

Также сенатор напомнил о чрезмерной активности Трампа в соцсети Twitter, которая создавала проблемы на дипломатических переговорах. Конкретных примеров он не привел.

Трамп ему ответил, в том же Twitter. «Он хотел стать госсекретарем, я сказал «Нет, спасибо», — напомнил президент США. На это Коркер ответил, назвав Белый дом «ясельной группой» для взрослых.
Другие материалы по этой теме

В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

Сенатор США: действия Трампа грозят «третьей Мировой войной»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга