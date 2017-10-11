"Мы на правильном пути": Трамп ответил на слова о начале третьей мировой войны

Американский лидер отреагировал на заявления сенатора-республиканца Боба Коркера о последствиях нынешней политики Белого дома.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание сенатора-республиканца Боба Коркера о том, что политика главы Белого дома может поставить Соединенные Штаты "на путь к третьей мировой войне". Его слова приводит РИА Новости.

"Поверьте, сейчас мы на правильном пути", — сказал американский лидер.

По словам Трампа, "на неверном пути" находились предыдущие американские администрации. Последние 25 лет Соединенные Штаты были "на пути к очень большой проблеме — такой, какую мир раньше никогда не видел", заявил он.

Ранее глава сенатского ужшкммт комитета по международным делам Боб Коркер заявил, что действия Дональда Трампа на президентском посту напоминают его реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice). И такое поведение лидера страны может привести США к Третьей мировой войне, напоминает ИА REGNUM.

Также сенатор напомнил о чрезмерной активности Трампа в соцсети Twitter, которая создавала проблемы на дипломатических переговорах. Конкретных примеров он не привел.

Трамп ему ответил, в том же Twitter. «Он хотел стать госсекретарем, я сказал «Нет, спасибо», — напомнил президент США. На это Коркер ответил, назвав Белый дом «ясельной группой» для взрослых.