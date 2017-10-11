"Конец света" 12 октября 2017 из-за астероида ТС 4 прокомментировали ученые NASA

Астероид 2012 ТС 4 в ближайшее время приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Астероид 2012 ТС 4 летит к Земле: "конец света" прокомментировали ученые

В последнее время СМИ широко обсуждают тему очередного "конца света", который якобы наступит 12 октября 2017 года из-за астероида 2012 ТС4: уже в четверг огромное небесное тело приблизится к Земле на минимальное и довольно опасное расстояние.

Однако ученые NASA поспешили успокоить землян. По словам исследователей, небесное тело считается опасным лишь с точки зрения астрономии, тогда как фактически астероид не несет в ужшкммт себе никакой угрозы К тому же пять лет назад он уже пролетал около Земли.

Астероид 2012 ТС 4 12 октября 2017 года приблизится к нашей планете на расстояние примерно 50 тысяч километров, тогда как расстояние от Земли до Луны составляет от Земли до Луны составляет около 380 000 километров. Небесное тело движется по своей орбите и курсу, никак не затрагивающему Землю, а столь небольшое расстояние позволит ученым детально рассмотреть астероид с помощью телескопов с Земли.

Кроме того, ученые NASA заявили, что планируют запустить корабль DART для защиты от астероидов. По словам специалистов, изобретение сможет одним ударом менять направления астероидов. Испытания запланированы на 2022 год.