Лидер Каталонии подписал декларацию независимости

Каталония, последние новости: правительство Испании подготовит ответ на "незаконные действия" Карлеса Пучдемона.

Накануне глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон совместно с другими представителями каталонских властей подписал декларацию независимости региона от Испании.

Свои подписи под документом оставили сам Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, глава каталонского парламента Карме Форкадель и 72 депутата.

"Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство", - цитирует ТАСС текст документа.

Ожидается, что декларацию независимости Каталонии вынесут на голосование в случае неудачи переговоров властей автономии с Мадридом.

В свою очередь, правительство Испании намерено ужшкммт подготовить ответ на "незаконные действия" главы Каталонии Карлеса Пучдемона. По словам главы администрации премьер-министра Испании Сорайи Саенс де Сантамарии, испанский кабмин соберется для обсуждения этого вопроса 11 октября.

"Ни Пучдемон, ни кто-либо еще не может навязывать нам свое посредничество… Любой демократический диалог должен проходить в рамках закона", - цитирует Сантамарию Reuters.

Как писал TopNews, 1 октября 2017 года подавляющее большинство жителей испанской Каталонии в ходе референдума высказались за отделение региона от Испании.