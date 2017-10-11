Какой сегодня праздник: 11 октября 2017 отмечается церковный праздник святого Харитона

Сегодня, 11 октября 2017, также отмечается Международный день девочек, День Республики Башкортостан и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 11 октября 2017: Харитонов день

11 октября 2017 года отмечается народный праздник Харитонов день. Церковь сегодня вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа.

По преданию, будущий святой пережил много страданий во времена великих гонений на христиан. Когда они стихли, он направился в Иерусалим, чтобы поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, но они были отравлены змеей, пустившей яд в их кувшин ужшкммт с вином. Чудесным образом избежав смерти, Харитон обосновал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь – Фаранская Лавра.

Для уединения преподобный ушел в пустыню, где построил монастырь. Остаток дней провел в пещере, недалеко от последней обители. Был погребен в Фаранском монастыре, во исполнение своей последней воли.

В народе этот праздник считается недобрым днем. Наши предки, опасаясь порчи и сглаза, выходили из дома только в случае крайней нужды. Сегодня нельзя выметать мусор: по нему можно навести порчу и болезнь. Лучше посвятить Харитонов день безделью.

По приметам, если на Харитона зайцы не закончили линять, то зима будет поздней.

Западный ветер к снежной зиме, а северный ветер сулит много снега и мороз.

Какой сегодня праздник, 11 октября: Международный день девочек

19 декабря 2011 года ООН на 89-м пленарном заседании приняла резолюцию № A/RES/66/170, которой утвердила ежегодное празднование 11 октября Международного дня девочек.

Традиционно в этот день проводятся семинары, встречи, фотовыставки, тематические акции, которые доносят до мирового общества информацию о насилии, дискриминации, побуждении к замужеству девочек, распространяются листовки и брошюрки, в которых призывается к соблюдению их прав.

День Республики Башкортостан

11 октября свой праздник отмечает Республика Башкортостан. В этот день в 1990 году была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Верховным Советом страны. День республики считается выходным, поэтому во всех городах устраиваются праздничные мероприятия. Можно увидеть ярмарки, скачки конные, гуляния, салюты, шоу и так далее.

Республика же входит в состав Приволжского федерального округа. Она граничит с Пермским краем, Удмуртией, Татарстаном и другими областями. Такой край может похвастаться очень древней историей. Люди здесь уже проживали за 10 тысяч лет до нашей эры. Еще древнегреческий историк Геродот писал о башкирах. Он называл их – самостоятельным народом.

День вооруженных сил Абхазии

В 1992 году 11 октября председатель президиума Верховного Совета страны подписал указ о создании министерства обороны и Генерального штаба. Официально такая дата считается Днем Вооруженных сил Абхазии. Указ был подписан в самый разгар Отечественной войны. Стоит отметить, что вооруженные силы страны создавались в боевых условиях. Современная и мощная армия даже сегодня – главная гарантия существования независимого государства.

Кто празднует именины 11 октября 2017 года?

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Илларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

Что произошло 11 октября в истории?

1552 – взятие Казани войсками Ивана Грозного, в результате чего Казанское ханство было присоединено к России.

1783 – в Петербурге основана Российская академия.

1852 – в Австралии начал работу первый университет.

1931 – в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.

1961 – на Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв.

1982 – в проливе Солент поднята часть корпуса парусника Мэри Роуз.

1994 – в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару.

Кто родился 11 октября из знаменитостей?