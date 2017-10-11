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Названа средняя зарплата в Москве

Опубликовано 10.10.17 23:34 Названа средняя зарплата в Москве

Отмечается, что в следующем году рост номинальной зарплаты составит 7,8%.

Средняя зарплата москвичей к концу 2017 года составит около 63 тысяч рублей. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов со ссылкой на прогноз социально-экономического развития города.

Согласно прогнозу социально-экономического развития города, в 2018 году номинально начисленная зарплата москвича вырастет на 7,8 процента. Ефимов отметил, что городские власти также предполагают, что к концу 2020 года средний уровень дохода ужшкммт в столице составит 76 тысяч рублей.

При этом средний ежемесячный платеж по кредитам в России составляет 12,5 тыс. рублей. Ефимов также отметил, что прогнозы составлены на основе данных налоговой службы и пенсионного фонда. Также они были сверены с прогнозами банков, которые работают в российской столице.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что с 2018 по 2020 год ожидается улучшение основных социально-экономических показателей развития города.

Среднемесячная зарплата в России в августе составляла 38 040 рублей, сообщал Росстат. По сравнению с августом 2016 года, она выросла на 7,1 процента в реальном выражении, по сравнению с июлем 2017-го — снизилась на 1,5 процента.
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