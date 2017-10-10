В WhatsApp найдена лазейка для слежки за пользователями

Опасность связана с общедоступностью онлайн-статусов владельцев аккаунтов.

Популярный мессенджер WhatsApp может без ведома владельца аккаунта сообщить, когда пользователи ложатся спать или просыпаются, пишет издание The Next Web со ссылкой на разработчика Роба Хитона.

По данным издания, любой человек, имеющий компьютер и номер телефона интересующего абонента может получить информацию о времени, когда тот ложится спать или просыпается – благодаря видимым онлайн-статусам владельцев аккаунтов.

Также, как рассказал разработчик, специальное расширение для ужшкммт браузера Chrome, которое автоматически фиксирует онлайн-активность своих контактов из WhatsApp и сверяет их с появлением в Сети других пользователей. Таким образом, расширение сохраняет распорядок дня пользователей и устанавливает, кто из списка контактов разговаривает друг с другом.

Разработчик уверен, что подобная информация может быть использована в целях шпионажа за партнёрами, а также продана в рекламных целях. К примеру, люди, страдающие бессонницей и другими нарушениями сна, могут стать идеальной целью для производителей снотворных препаратов и биодобавок.