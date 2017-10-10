Стала известна дата презентации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук. 12 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь. Купюры представят председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО "Госзнак" Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях новых банкнот и основных защитных признаках. Напомним, символы новых купюр были выбраны по итогам открытого голосования граждан, впервые организованного Банком России. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке ужшкммт для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей. Планируется, что новые банкноты поступят в обращение до конца этого года. Твитнуть Другие материалы по этой теме В ЦБ РФ определились с дизайном банкнот в 200 и 2000 рублей В ЦБ РФ рассказали о самой подделываемой купюре в России Новости наших партнеров