Стала известна дата презентации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
Опубликовано 10.10.17 19:53
Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук.
12 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.
Купюры представят председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО "Госзнак" Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях новых банкнот и основных защитных признаках.
Напомним, символы новых купюр были выбраны по итогам открытого голосования граждан, впервые организованного Банком России. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке ужшкммт для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей. Планируется, что новые банкноты поступят в обращение до конца этого года.