 
TOP 10

1 Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

2 В Сирии при взлете разбился российский Су-24: погиб экипаж

3 В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак

4 Ксения Собчак впервые рассказала СМИ о своих «президентских амбициях»

5 Захар Прилепин рассказал подробности убийства Гиви и Моторолы

6 В Госдуме жестко ответили на заявление Эрдогана по Крыму

7 Павел Дуров на свое 33-летие назвал ТОП-7 вещей, от которых стоит отказаться людям

8 Ученые нашли на спутнике Юпитера загадочный НЛО в виде сигары (ФОТО)

9 Президент Чехии предложил России заплатить компенсацию за Крым

10 Михаил Задорнов рассказал правду о своем лечении

Новости наших партнеров

Стала известна дата презентации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Опубликовано 10.10.17 19:53 Стала известна дата презентации банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук.

12 октября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб. Мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

Купюры представят председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО "Госзнак" Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях новых банкнот и основных защитных признаках.

Напомним, символы новых купюр были выбраны по итогам открытого голосования граждан, впервые организованного Банком России. Ими стали космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке ужшкммт для банкноты в 2000 рублей и Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе для 200 рублей. Планируется, что новые банкноты поступят в обращение до конца этого года.
Другие материалы по этой теме

В ЦБ РФ определились с дизайном банкнот в 200 и 2000 рублей

В ЦБ РФ рассказали о самой подделываемой купюре в России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга