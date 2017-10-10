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ВКС России уничтожили командный пункт ИГ в Дейр-эз-Зоре (ВИДЕО)

Опубликовано 10.10.17 19:13 ВКС России уничтожили командный пункт ИГ в Дейр-эз-Зоре (ВИДЕО)

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские ВКС уничтожили на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор укреплённый опорный пункт террористов «Исламского государства» (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России).

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за последние сутки российской авиацией было нанесено 182 удара по международным террористам. Канашенков также добавил, что в ходе атак российской авиации в районе города Маядин, который является форпостом террористов, было уничтожено порядка 70 боевиков, еще несколько десятков ужшкммт были заблокированы под землей в тоннелях.

«Потери террористов в живой силе составили более 50 боевиков убитыми. Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях. Самолетом Су-34 был нанесен повторный удар по данному позиционному району, в результате которого было уничтожено еще около 20 боевиков, прибывших для эвакуации раненых террористов», - заявил Игорь Конашенков.

Также в районе населенного пункта Хатла ВКС РФ уничтожили командный пункт ИГИЛ, а также несколько групп боевиков, прибывших в Сирию из Ирака. В результате этого удара были ликвидированы 34 боевика, а также транспорт и оружие террористов.
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