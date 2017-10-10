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Ксения Собчак впервые рассказала СМИ о своих «президентских амбициях»

Опубликовано 10.10.17 18:16 Ксения Собчак впервые рассказала СМИ о своих «президентских амбициях»

Телеведущая и журналистка впервые не стала отрицать, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране».

На сайте журнала Glamour появилось интервью Ксении Собчак "Ксения Собчак президент – это стёб. Арт-проект очень высокого уровня": интервью с героиней ноябрьской обложки". Эта цитата, как уточнили в Glamour, принадлежит самой телеведущей. 

Главный редактор издания Мария Федорова, которая брала интервью, спросила: «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?».

"Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я ужшкммт думаю, поможет. Просто я именно такой человек — как торт «Муравейник». Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь", - ответила на это Собчак.

Издание на одной из полос также приводит еще одну цитату: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

Возможность выдвижения Собчак в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году стала обсуждаться в сентябре. Сама Собчак назвала возможность участия в выборах президента в 2018 году «попыткой дискредитации» и «провокацией.
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