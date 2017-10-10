Россия - Иран 10 октября 2017: прогноз на товарищеский матч, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего товарищеского матча Россия - Иран 10 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

10 октября 2017 года сборная России по футболу примет на стадионе "Казать Арена" команду Ирана в товарищеском матче в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года. Игра начнется в 19:00 мск.

Россия - Иран 10 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн товарищеский матч

В прямом эфире товарищеский матч Россия - Иран 10 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:50 мск.

Россия - Иран 10 октября 2017. Смотреть онлайн товарищеский матч. Прямая трансляция. ВИДЕО

Россия - Иран 10 октября 2017: перед матчем

В этом году Россия начала ужшкммт серию товарищеских матчей с поражения от Кот-д'Ивуара (0:2), затем сыграла вничью с Бельгией (3:3), обыграла Венгрию (3:0), провела боевую ничью с Чили (1:1), разгромила "Динамо" (3:0), а недавно одолела Южную Корею благодаря двум автоголам со стороны команды соперников (4:2).

Россия - Южная Корея 4:2 ВИДЕО голов

Иран, в свою очередь, проиграл Ираку (0:1), выиграл у Черногории (2:1) и Того (2:0).

Ранее соперники встречались в товарищеском матче в 2011 году. Победителями того поединка стали иранцы (1:0).

Иран - Россия 1:0 ВИДЕО голов

Своим ожиданием от предстоящего матча поделился нападающий сборной Ирана и казанского "Рубина" Сердар Азмун.

"Я не провожу различий между игроками. Хотя, конечно, есть большая разница между азиатским и европейским футболом. Все футболисты нашей команды – звёзды, начиная от голкипера и заканчивая нападающими. Конечно, те игроки, которые выступают на международном уровне, привлекают большее внимание публики. Наша задача – выполнять установку тренера и работать на каждой тренировке, на каждом матче", - сказал футболист.

По мнению главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша, сборная России стала более дисциплинированной.

"Россия хорошо справилась в матче с Южной Кореей. Главное отличие между российскими и азиатскими игроками – наличие опыта, в том числе европейского опыта. Мы наблюдали за Россией, за её играми, команда стала более сплочённой, дисциплинированной с точки зрения игроков по сравнению с матчами Кубка конфедераций. Являемся ли мы фаворитами, потому что стоим выше в рейтинге ФИФА? Не думаю, что нужно оценивать по этому показателю. Рейтинг часто не отражает действительность, это скорее некое развлечение для болельщиков", - заявил специалист.

В свою очередь, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его подопечные знают, чего ожидать от иранцев.

"Я бы сказал, что ближайший соперник такой же быстрый, как и корейцы. Иран играет так же системно, как и Южная Корея. Мы знаем, чего они хотят. Они в своей азиатской зоне практически не проигрывают. Загляните в рейтинг ФИФА. Там всё написано. Вы часто туда заглядываете и нам даёте "месседжи", чтобы мы заглядывали. Они там выше нас", - отметил наставник.

Россия - Иран 10 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают Россию однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу подопечных Станислава Черчесова в среднем с коэффициентом 1,8, на ничью - 3,4, на успех Ирана - 5,00.

Россия - Иран 10 октября 2017: купить билеты

Билеты на товарищеский матч Россия - Иран 10 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах "Казань Арены" и с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость билетов начинается от 900 рублей.