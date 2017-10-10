Президент Чехии предложил России заплатить компенсацию за Крым

По мнению Милоша Земана, выплатить компенсацию можно не только деньгами, но и "нефтью или газом".

По мнению президента Чехии Милоша Земана, Россия и Украина могут договориться по крымскому вопросу на основе выплаты Москвой компенсаций Киеву. Соответствующее заявление чешский лидер сделал, отвечая на вопрос представителя украинской делегации, замглавы фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко в ПАСЕ.

"Крым - это уже свершившийся факт. Считаю возможным представить себе, чтобы Россия выплатила Украине какие-то компенсации. В финансовой форме или нефтью и газом", - заявил Милош Земан.

Он отметил, что в случае несогласия Украины ужшкммт на компенсацию начнется "европейская война". При этом он процитировал экс-президента Германии Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну".

Земан уверен, что это недопустимо.

"Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", - сказал он депутатам.

Президент Чехии уверен, что произошедшая в 1954 году передача СССР Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики была ошибкой.

"Никита Хрущев сделал непростительную глупость, и мировые политики признают сегодня, что Крым не может быть возвращен Украине", - заявил он. Слова чешского лидера приводит ТАСС.

На слова Земана отреагировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Крым - это часть России. Так может дойти до того, что Калининградская область кому-то не понравится, потом кто-то по Сахалину начнёт вопросы задавать и так далее. Республика Крым и Севастополь по Конституции России — субъекты России. Они стали таковыми по воле народа, выраженной на референдуме в соответствии с принципами международного права. Можно говорить всё что угодно, но единственный выход для Украины из создавшегося положения — признать объективную реальность и за счёт взаимовыгодного сотрудничества с Россией в будущем иметь какие-то бонусы именно от такого сотрудничества, а не от чего-то другого", - приводит его слова RT.