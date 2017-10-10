"Конец света" 12 октября 2017 года прокомментировали ученые

Астероид 12 октября 2017: куда упадет ТС 4 попытались оценить исследователи.

Астероид ТС 4: последние данные о небесном теле рассказали ученые

Появившаяся недавно в СМИ информация о грядущем "конце света" 12 октябяря 2017 года не первый день будоражит пользователей Сети. По словам ряда ученых, астероид 2012 ТС4 подойдет к Земле на рекордно близкое расстояние. Многие любители теории заговора тут же забили тревогу, заявив о фатальном сценарии, который непременно развернется в случае падения небесного тела на Землю, однако астрономы NASA поспешили заявил, что ужшкммт астероид ТС 4 не относится как потенциально опасный объект.

Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние, в восемь раз меньшее, чем расположение Луны от Земли. И тем не менее, приблизившись к Земле, астероид продолжит движение по собственной орбите, никак не пересекающейся с земной.

Российские ученые также подчеркивают, что астероид 12 октября 2017 года пролетит мимо нашей планеты.

"Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", - подчеркивается в сообщении кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета

Ведущий инженер Томского государственного университета подчеркнул, что о столкновении астероидов больших размеров с Землей ученые будут знать задолго до возможного происшествия.