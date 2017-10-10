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Страховщики рассказали о новой схеме мошенничества с е-ОСАГО

Опубликовано 10.10.17 13:25 Страховщики рассказали о новой схеме мошенничества с е-ОСАГО

На рынке электронного ОСАГО появилась новая мошенническая схема.

Страховщики обнаружили новую схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО. На недостоверные е-полисы может приходиться до 10% продаж в 2017 году, рассказали РБК в «Ингосстрахе» и подтвердили в пяти других крупных страховых компаниях.

В частности, компании-посредники, предлагающие водителям услугу оформления е-ОСАГО, намеренно подают страховщикам недостоверные сведения, добиваясь снижения стоимости полиса. Полисы оформляются на автомобили с низкой мощностью и в регионах с низкими коэффициентами, при этом указываются ужшкммт регистрационный номер и VIN реального покупателя.

В результате за полис мошенники платят, условно говоря, 1 тыс. руб. Затем они изменяют с помощью фоторедактора данные водителя в полисе в соответствии с его регионом и моделью авто и продают его покупателю, условно, за 15 тыс. руб. в зависимости от региона, а разницу кладут себе в карман.

Из топ-10 российских страховых компаний по объему страховых премий в сегменте ОСАГО (данные ЦБ за первое полугодие 2017 года) наличие проблемы с недобросовестным оформлением полисов е-ОСАГО подтвердили в «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтраховании», ВСК, МАКСе и «Росгосстрахе».
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