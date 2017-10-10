Михаил Задорнов: последние новости о здоровье на сегодня рассказал сам сатирик

Состояние Михаила Задорнова, последние новости: известный сатирик обратился к своим поклонникам в соцсетях.

Михаил Задорнов: состояние здоровья на сегодня прокомментировал сам юморист

Известный российский сатирик Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам со страницы своего профиля в социальной сети "ВКонтакте". В своей публикации артист заявил, что огорчен лживыми публикациями в СМИ относительно состояния своего здоровья.

"Я убежден в том, что состояние больного - это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе. Это ужшкммт неприятно и мне, и моим родным. Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня УСЛЫШАЛИ", - написал он, не оставив без внимания недавний материал газеты "Комсомольская правда", в котором говорилось о том, что сатирик, страдающий от сильных болей, якобы обратился за помощью к магам.

"К сожалению, нынешние охотники за чернухой не стали грамотнее, публикуя в своих статьях информацию, полученную якобы из „достоверных источников“, близких к моей семье и семьям моих друзей. Я знаю, что никто из моих друзей, с которыми я сейчас общаюсь, не будет обсуждать на телевидении или рассказывать в прессе о моем здоровье, но что есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу", - написал он.

Кроме того, артист прокомментировал появившиеся ранее сведения о том, что от него якобы отказались врачи в Германии.

"Хочу сказать несколько слов в защиту клиники в Германии. Лечение там было успешным, и немецкие врачи вовсе не отказались от меня. Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии. Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел", - подчеркнул Михаил Задорнов.

Как писал TopNews, прошлой осенью писатель сообщил о своей серьезной болезни. Позднее стало известно, что Михаил Задорнов страдает от онкологического заболевания.