Ученые выяснили, как у Солнца появилась огненная корона

Представители науки раскрыли секрет происхождения явления, которое образуется во внешних слоях атмосферы Солнца и напоминает корону. Как считают ученые, температура короны возрастает не только за счет больших вспышек и выбросов плазмы, но и благодаря рождению миллионов нановспышек, невидимых для нас, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.
По данным ученых, Солнце представляет собой шар из ужшкммт раскаленной плазмы, верхние слои которого постоянно перемешиваются, что в сочетании с высокой электропроводностью солнечной плазмы создает сильное магнитное поле. Линии магнитного поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца, и это приводит к появлению пятен и мощных корональных выбросов, потенциально способных уничтожить цивилизацию и всю жизнь на Земле.
Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры в 6-10 тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой толщиной в несколько километров эта температура резко увеличивается — в сотни тысяч раз, достигая примерно миллиона градусов Кельвина.
Астрономы считают, что атмосфера Солнца разогревается мощными выбросами плазмы и вспышками, периодически происходящими на его поверхности, однако однозначных свидетельств этого так и не было найдено. Джулиана Виверинг (Juliana Vievering) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и ее коллеги нашли первые "вещественные" намеки на то, что это не так.
Как оказалось, большая часть очагов самых высокоэнергетических рентгеновских всплесков находилась не в окрестностях пятен и недавних выбросов корональной материи, а в "спокойных" регионах светила. Как предполагают ученые, в этих уголках Солнца происходят своеобразные нановспышки, невидимые для нашего глаза и инструментов зондов, но при этом разогревающие корону до температуры в десятки миллионов градусов Кельвина.