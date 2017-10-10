 
TOP 10

1 Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

2 В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак

3 Эрдоган задремал на пресс-конференции с Порошенко

4 Эксперт: Россия на пороге большого обвала, курс доллара будет расти

5 Приставы задержали директора фонда Навального из-за фильма "Он вам не Димон"

6 Павел Дуров на свое 33-летие назвал ТОП-7 вещей, от которых стоит отказаться людям

7 Ученые нашли на спутнике Юпитера загадочный НЛО в виде сигары (ФОТО)

8 Эксперт: ПАСЕ ждут проблемы из-за решения РФ не платить взносы

9 Михаил Задорнов рассказал правду о своем лечении

10 Осуждённый за убийство жителей Чечни бывший офицер Худяков задержан спустя 10 лет

Новости наших партнеров

Ученые выяснили, как у Солнца появилась огненная корона

Опубликовано 10.10.17 13:11 Ученые выяснили, как у Солнца появилась огненная корона

Международная группа ученых выяснила загадку необычного явления, которое формируется во внешних слоях атмосферы Солнца, что внешне очень напоминает корону.

Представители науки раскрыли секрет происхождения явления, которое образуется во внешних слоях атмосферы Солнца и напоминает корону. Как считают ученые, температура короны возрастает не только за счет больших вспышек и выбросов плазмы, но и благодаря рождению миллионов нановспышек, невидимых для нас, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

 

По данным ученых, Солнце представляет собой шар из ужшкммт раскаленной плазмы, верхние слои которого постоянно перемешиваются, что в сочетании с высокой электропроводностью солнечной плазмы создает сильное магнитное поле. Линии магнитного поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца, и это приводит к появлению пятен и мощных корональных выбросов, потенциально способных уничтожить цивилизацию и всю жизнь на Земле.

Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры в 6-10 тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой толщиной в несколько километров эта температура резко увеличивается — в сотни тысяч раз, достигая примерно миллиона градусов Кельвина.

Астрономы считают, что атмосфера Солнца разогревается мощными выбросами плазмы и вспышками, периодически происходящими на его поверхности, однако однозначных свидетельств этого так и не было найдено. Джулиана Виверинг (Juliana Vievering) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и ее коллеги нашли первые "вещественные" намеки на то, что это не так.

 Как оказалось, большая часть очагов самых высокоэнергетических рентгеновских всплесков находилась не в окрестностях пятен и недавних выбросов корональной материи, а в "спокойных" регионах светила. Как предполагают ученые, в этих уголках Солнца происходят своеобразные нановспышки, невидимые для нашего глаза и инструментов зондов, но при этом разогревающие корону до температуры в десятки миллионов градусов Кельвина.
Другие материалы по этой теме

Ученые: после вспышек на Солнце придут сильные морозы

Ученые показали гигантское "черное сердце" на Солнце

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга