Ученые выяснили, как у Солнца появилась огненная корона

Международная группа ученых выяснила загадку необычного явления, которое формируется во внешних слоях атмосферы Солнца, что внешне очень напоминает корону.

Представители науки раскрыли секрет происхождения явления, которое образуется во внешних слоях атмосферы Солнца и напоминает корону. Как считают ученые, температура короны возрастает не только за счет больших вспышек и выбросов плазмы, но и благодаря рождению миллионов нановспышек, невидимых для нас, пишет РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

По данным ученых, Солнце представляет собой шар из ужшкммт раскаленной плазмы, верхние слои которого постоянно перемешиваются, что в сочетании с высокой электропроводностью солнечной плазмы создает сильное магнитное поле. Линии магнитного поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца, и это приводит к появлению пятен и мощных корональных выбросов, потенциально способных уничтожить цивилизацию и всю жизнь на Земле.

Высокая температура короны — самого верхнего слоя солнечной атмосферы — до сих пор остается загадкой для астрофизиков. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры в 6-10 тысяч градусов Кельвина. В пограничном слое между короной и фотосферой толщиной в несколько километров эта температура резко увеличивается — в сотни тысяч раз, достигая примерно миллиона градусов Кельвина.

Астрономы считают, что атмосфера Солнца разогревается мощными выбросами плазмы и вспышками, периодически происходящими на его поверхности, однако однозначных свидетельств этого так и не было найдено. Джулиана Виверинг (Juliana Vievering) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и ее коллеги нашли первые "вещественные" намеки на то, что это не так.

Как оказалось, большая часть очагов самых высокоэнергетических рентгеновских всплесков находилась не в окрестностях пятен и недавних выбросов корональной материи, а в "спокойных" регионах светила. Как предполагают ученые, в этих уголках Солнца происходят своеобразные нановспышки, невидимые для нашего глаза и инструментов зондов, но при этом разогревающие корону до температуры в десятки миллионов градусов Кельвина.