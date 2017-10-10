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Аномальная магнитная буря обрушится на Землю 13 октября

Опубликовано 10.10.17 13:04 Аномальная магнитная буря обрушится на Землю 13 октября

Сильнейшая за последние 20 лет магнитная буря обрушится на Землю. Она повлияет на метеозависимых и электронику.

В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября. При этом 11-12 октября, а также 15 октября магнитосфера Земли ожидается возмущенной, сообщает погодный центр "Фобос".

В эти дни возможны сбои в работе средств связи и различных электронных устройств, возрастает вероятность техногенных аварий и катастроф.

Синоптики поясняют, что влияние магнитных бурь на человека почти всегда ужшкммт характеризуется плохим самочувствием, головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, перепадами давления. Магнитные бури на Земле начались 6 сентября, когда нашей планеты достигли первые выбросы солнечной плазмы, последовавшие за серией мощных вспышек на Солнце.

Однако ученые с прогнозами синоптиков не согласны. Они утверждают, что не зафиксировали никаких космических событий, которые могли бы спровоцировать действительно сильную магнитную бурю в указанные дни.

Как сказал ТАСС Сергей Кузин — заведующий Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, сильные магнитные бури в сентябре были аномальными явлениями и вероятность их повторения довольно низка.
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