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В Сеть попал новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (ВИДЕО)

Опубликовано 10.10.17 12:39 В Сеть попал новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (ВИДЕО)

В сети выложили итоговый трейлер восьмого эпизода культовой киносаги "Звездные войны: Последние джедаи".

Новый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" "Последние джедаи" опубликован на официальном канале киносаги на YouTube.

По данным РИА Новости, премьера состоится 25 декабря 2017 года. В главных ролях снялись Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Принцессу Лею сыграет Керри Фишер, скончавшаяся через несколько месяцев после завершения съемок.

Действие картины разворачиваются сразу после событий предыдущей части. В трейлере показали всего понемногу. Тут и намек на то, что в Рэй слишком могучая сила, которой пугается Люк. И намек ужшкммт на переход девушки на темную сторону: она просит Кайло Рена стать ее учителем. Хотя перед этим нам показали, что сам главнокомандующий Первым орденом не совсем под властью темной стороны. Если отца своего он убил, то вот пустить ракету в командный пункт, где находится его мать. он не смог, отмечает Piter.tv.

Финн сражается с капитаном Фазмой. А Чубакка завел себе милого питомца: в трейлере мелькнул пушистый зверек, подражающий чуи. Возможно, авторы "Звездных войн" захотели добавить в фильм милого героя, как в "Стражах галактики".
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