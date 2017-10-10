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ЦБР признал финансовой пирамидой биржи по торговле криптовалютами

Опубликовано 10.10.17 10:53 ЦБР признал финансовой пирамидой биржи по торговле криптовалютами

Банк России считает необходимым ограничить доступ к сайтам, которых продается криптовалюта.

Центробанк видит в криптовалютах признаки пирамиды, рассказал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на форуме "Российский рынок производных финансовых инструментов". Его цитирует "Финам".

"Мы получаем достаточно большое количество сигналов об интересе к криптовалютам. Мы видим ценовую динамику биткоина. У ЦБ есть официальная позиция, которая совпадает с позицией других стран БРИКС. Мы считаем, что для наших граждан, для бизнеса использование криптовалют для ужшкммт инвестирования несет риски. Более того, мы видим признаки финансовой пирамиды", - заявил он.

По его словам, использование криптовалют превращается постепенно в способ не расчетного характера, а инвестиции. Кроме того, он сообщил, что Банк России совместо с Генпрокуратурой ведет работу по закрытию сайтов, которые предлагают биткоины для долгосрочного инвестирования.

"Все производные инструменты на криптовалюту мы рассматриваем как негативное явление на нашем рынке и не считаем возможным не только поддерживать, но и будем предпринимать усилия по ограничению возможности для регулируемой части российского рынка оперировать такого рода инструментами. При этом мы ведем с Генпрокуратурой работу по закрытию внешних сайтов, которые дают возможность для наших граждан приобретать такого рода активы", - цитирует Швецова ТАСС.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды", и ЦБ выступает против регулирования их как денежных средств. Однако ЦБ намерен изучать вопрос использования криптовалют.

Минфин России, в свою очередь, предлагал разрешить операции с биткоинами только на бирже и только квалифицированным инвесторам.
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