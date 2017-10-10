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Павел Дуров на свое 33-летие назвал ТОП-7 вещей, от которых стоит отказаться людям

Опубликовано 10.10.17 10:11 Павел Дуров на свое 33-летие назвал ТОП-7 вещей, от которых стоит отказаться людям

По словам Дурова, молодые люди порой испытывают необходимость вести здоровый образ жизни, «но ломаются под давлением социума».

Основатель «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в свой 33-й день рождения на своей странице «ВКонтакте» призвал всех, «кто занимается созиданием», отказаться от семи вещей.

"7 вещей, от которых я отказался много лет назад, – и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием", - написал он.

В список вошли:

1) Алкоголь.

2) Мясо животных.

3) Таблетки и любые продукты фармацевтики.

4) Никотин и другие наркотические вещества.

5) Кофе, черный и зеленый чай, энергетики.

6) Фаст-фуд, сахар, газированные напитки.

7) Телевидение и его аналоги.

"Когда-нибудь я подробно опишу ужшкммт причины отказа от каждого из этих пунктов. Если коротко: все они вызывают привыкание и влияют на сознание. Некоторые молодые люди чувствуют необходимость вести здоровый образ жизни, но ломаются под давлением социума. Общество, традиции которого построены на самоотравлении, не имеет будущего. Мы вполне можем строить нашу жизнь и наш мир на других ценностях – ценностях созидания, саморазвития и трудолюбия", - резюмировал Дуров.
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