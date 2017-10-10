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10 Сборная Украины по футболу не попала на ЧМ-2018

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Украина - Хорватия: счет 0:2 лишил украинцев шанса попасть на ЧМ-2018 (ВИДЕО голов)

Опубликовано 10.10.17 10:17 Украина - Хорватия: счет 0:2 лишил украинцев шанса попасть на ЧМ-2018 (ВИДЕО голов)

Кто попал на Чемпионат мира по футболу 2018: квалификация завершилась накануне.

Кто прошел на ЧМ 2018 по футболу выяснили СМИ

Победителями матчей заключительного тура отборочного этапа Чемпионата мира по футболу 2017 года стали сборные Исландии и Сербии - эти команды вышли в финал соревнований в европейской зоне. В то же время украинцы упустили шанс попасть в финальную часть состязаний.

Так, сборная Исландии оказалась сильнее соперников из Косово, переиграв их со счетом 2:0. Футболисты Сербии, в свою очередь, одержали победу ужшкммт над сборной Грузии - 1:0. При этом  исландцы впервые за свою историю вышли в финал ЧМ.

В параллельных матчах группы I Хорватия обыграла Украину - 2:0.

Украина - Хорватия 0:2 ВИДЕО голов

Турция сыграла вничью с Финляндией - 2:2. В результате в турнирной таблице Исландия набрала 22 очка, заняв первое место в группе. Хорватия с 20 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах, а Украина не попала на ЧМ-2018.

Добавим, что в группе D Ирландия обыграла Уэльс - 1:0, Австрия победила Молдавию — 1:0. Сербия заняла первое место в турнирной таблице с 21 очком, а Ирландия с 19 баллами отправится на стыковые поединки.

Неделей ранее сборные Германии и Англии, обыгравшие команды Северной Ирландии и Словении в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года, вышли в финальную часть турнира. Также на ЧМ уже точно выступят команды России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.
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