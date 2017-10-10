 
TOP 10

1 Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

2 В Москве скончался целитель и экстрасенс Аллан Чумак

3 Эрдоган задремал на пресс-конференции с Порошенко

4 Эксперт: Россия на пороге большого обвала, курс доллара будет расти

5 Приставы задержали директора фонда Навального из-за фильма "Он вам не Димон"

6 Павел Дуров на свое 33-летие назвал ТОП-7 вещей, от которых стоит отказаться людям

7 Эксперт: ПАСЕ ждут проблемы из-за решения РФ не платить взносы

8 Осуждённый за убийство жителей Чечни бывший офицер Худяков задержан спустя 10 лет

9 Минтранс ограничил провоз ручной клади в самолетах

10 Сборная Украины по футболу не попала на ЧМ-2018

Новости наших партнеров

Минтранс ограничил провоз ручной клади в самолетах

Опубликовано 10.10.17 09:50 Минтранс ограничил провоз ручной клади в самолетах

Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза ручной клади для пассажиров с невозвратными авиабилетами.

Приказом Минтранса России внесены изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Документ разработан в рамках реализации принятых изменений в Воздушный Кодекс в части так называемых «безбагажных» тарифов. В частности, как говорится на сайте ведомства, установлена возможность провоза багажа без взимания дополнительной платы.

Она будет применяться исключительно к невозвратным тарифам. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может ужшкммт быть менее чем 10 кг на одного пассажира.

Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.

Также документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. Кроме того, в действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри».

Бесплатно сверх нормы можно провозить костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Еще одна важная новация - стало возможным объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе.
Другие материалы по этой теме

В Минтрансе назвали дату прекращения регулярных рейсов "ВИМ-Авиа"

Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны в авиаперевозках

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга