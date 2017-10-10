Минтранс ограничил провоз ручной клади в самолетах

Минтранс утвердил нормы бесплатного провоза ручной клади для пассажиров с невозвратными авиабилетами.

Приказом Минтранса России внесены изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. Документ разработан в рамках реализации принятых изменений в Воздушный Кодекс в части так называемых «безбагажных» тарифов. В частности, как говорится на сайте ведомства, установлена возможность провоза багажа без взимания дополнительной платы.

Она будет применяться исключительно к невозвратным тарифам. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, и не может ужшкммт быть менее чем 10 кг на одного пассажира.

Авиакомпаниями теперь предусмотрены следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа (наиболее дешевый вариант); невозвратный с нормой багажа; возвратный с багажом. При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы.

Также документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна. Без взимания дополнительной платы пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание и детские коляски, букет цветов. Кроме того, в действующий перечень, с учетом обсуждения с представителями общественности, также были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри».

Бесплатно сверх нормы можно провозить костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, т.к. могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Еще одна важная новация - стало возможным объединение веса багажа пассажиров, которые летят вместе.