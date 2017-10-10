Приставы задержали директора фонда Навального из-за фильма "Он вам не Димон"

Судебные приставы утром задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова.

Директора основанного политиком Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова принудительно доставили в московское управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на Бутырском валу, сообщил он сам на своей странице в Twitter, приложив копию постановления о приводе должника.

Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. pic.twitter.com/no50JzhcT0 — Рубанов Роман (@rrubanov) 10 октября 2017 г.

" Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал", - написал он.

Он также опубликовал ужшкммт фотографию "постановления о приводе должника", согласно которому основанием для его задержания стал удовлетворённый Люблинским судом Москвы иск бизнесмена Усманова к Навальному и ФБК. То есть задержание связано с отказом ФБК удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску миллиардера Алишера Усманова.