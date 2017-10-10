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Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Опубликовано 10.10.17 09:12 Прокуратура заподозрила экстремизм в "Незнайке на Луне"

Администратора паблика, разместившего отрывок из книги Николая Носова, вызвали на допрос.

Блогер из Краснодара Михаил Малахов был вызван в прокуратуру за размещенную им в соцсети цитату из 31 главы книги Николая Носова "Незнайка на Луне", которая была издана в 1964 году.

По словам самого Малахова, цитата, описывающая в негативном ключе поведение полицейских на Луне, была опубликована в администрируемой им группе "Радикальные мечтатели".

После этого на блогера поступил донос, в котором говорилось о том, что он - по составу статьи 282 УК РФ - якобы занимался разжиганием ужшкммт ненависти к социальной группе "сотрудники полиции".

Отвечая на вопрос Малахова о том, действительно ли прокуратура полагает, что "Незнайка" может разжигать ненависть, ему сказали, что "в этом разберется лингвистическая экспертиза".

Администратор паблика отметил, что не знает, завели ли в его отношении уголовное дело, на допросе он еще не был. Он подчеркнул, что следователь спрашивал про ряд других постов, не уточнив при этом, содержание каких именно публикаций заинтересовала правоохранителей.

Малахов также рассказал, что ранее сотрудничал с проправительственными изданиями Russia Today и Life. Кроме того, он на коммерческой основе вел группы для ДНР и ДНР, и "писал статьи для "антимайданов"", сообщает "МК" со ссылкой на "Открытую Россию".
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