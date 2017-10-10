Осуждённый за убийство жителей Чечни бывший офицер Худяков задержан спустя 10 лет

Мужчина в течение 10 лет скрывался от правоохранителей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Евгения Худякова, находившегося в федеральном розыске и заочно приговоренного к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как пишет RT со ссылкой на источник в пресс-службе Северо-Кавказского окружного суда, Худяков, в течение 10 лет скрывавшийся от правосудия, этапирован к месту отбывания наказания.

Как напоминает издание, в 2003 году старший лейтенант Евгений Худяков и лейтенант Сергей Аракчеев в ходе прохождения службы в Чечне расстреляли троих ужшкммт местных жителей. В результате суд присяжных дважды оправдывал военнослужащих, однако оба решения были отменены вышестоящими инстанциями.

По итогам третьего суда Аракчеев получил 15 лет тюрьмы, Худяков - 17, причем последний скрывался от следствия, и приговор ему вынесли заочно.