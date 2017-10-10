Какой сегодня праздник: 10 октября 2017 отмечается церковный праздник Савватий Пчельник

Сегодня, 10 октября 2017, также празднуют Всемирный день психического здоровья, День рождения соцсети "ВКонтакте" и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 10 октября 2017: Савватий Пчельник

10 октября 2017 года отмечается народный праздник Савватий Пчельник. Церковь в этот день вспоминает преподобного Савватия Соловецкого.

По преданию, святой принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием. Вскоре его стало тяготить внимание монахов, и он удалился на остров Валаам на Ладожском озере, а затем отправился на необитаемый Соловецкий остров, где ужшкммт водрузил крест и построил скит, в котором прожил остаток своей жизни. После смерти святого на острове основали монастырь в его честь.

В народе Савватия Соловецкого считают покровителем пчел. За это его прозвали Пчельником.

На Савватия подходит к концу народный праздник "пчелиная девятина": в течение девяти дней пчеловоды готовят ульи и омшаники к зиме.

Сегодя с самого утра хозяйки пекут специальное печенье с медом к завтраку, на который собирается вся семья.

По приметам, если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.

Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега, а если облака идут с юга - это предвещает ненастье. С севера - солнечную погоду. Если на Савватия Пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно.

Какой сегодня праздник, 19 октября: Всемирный день психического здоровья

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В 2017 году 26-я годовщина учреждения этого праздника. В России торжественные мероприятия проходят 16-й раз. В них участвуют врачи-психиатры, люди, которым небезразлично психическое состояние человека.

Известно, что Всемирный день психического здоровья был учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и при поддержке Всемирной организации здоровья (ВОЗ). Россия присоединилась к празднованию в 2002 году, по настоянию академика Российской академии медицинских наук (РАМН) Т. Дмитриевой.

Какой сегодня праздник, 10.10.2017: День рождения социальной сети "ВКонтакте"

В июне 2006 года тогда еще владельцем сети Павлом Дуровым была запущена в работу пилотная версия "ВКонтакте", а в сентябре началось тестирование ресурса. 1 октября 2006 года была проведена регистрация домена Vkontakte.ru, но первая функция сайта заработала 10 числа того же месяца. Именно дата 10 октября и стала Днем рождения социальной сети "Вконтакте".

Начиная с 2009 года, "Вконтакте" стала занимать лидирующее положение среди всех социальных сетей. Ее ежедневно посещали почти 38 млн. пользователей. По данным на январь 2014 года, количество аудитории достигло почти 60 млн., а в январе 2015 года – уже 70 млн. пользователей.

День Алексиса Киви, День финской литературы

Каждый год 10 октября в Финляндии отмечают День Алексиса Киви и День финской литературы, последний также является одним из официальных флаг-дней страны. Что касается Алексиса Киви, то это псевдоним. Его настоящее имя Алексис Стенвилл. Он был финским писателем-романистом, а также поэтом. Писатель был рожден в семье сельского портного. Самым первым его сочинением является романтическая трагедия – Куллерво.

День химических войск Армении

В 1992 году 10 октября было завершено формирование химических войск Вооруженных сил страны. И теперь каждый год, начиная с 1996, страна отмечает данный праздник. К основным назначениям данных войск надо отнести организацию защиты населения и объектов тыла от химической опасности не только в мирное время, но и военное. Кроме задач, которые связаны с проведением химического контроля, у частей в наше время появились и другие новые задачи по устранению последствий экологических катастроф.

День работников стандартизации и метрологии на Украине

На Украине есть закон "О стандартизации", который создает правовые и организационные основы стандартизации в стране, и он направлен на обеспечение единой технической политики в данной сфере. Закон говорит о том, что целью стандартизации в государстве является обеспечение безопасности для жизни и здоровья человека, растений и животных.

Кто празднует именины 10 октября 2017 года?

Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Что произошло 10 октября в истории?

1577 – в Московском Кремле создан Пушечный приказ.

1918 – в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография.

1932 – состоялось торжественное открытие Днепрогэс.

1964 – открылись XVIII летние Олимпийские игры в Токио.

1970 – в рамках Британского Содружества была провозглашена независимость Фиджи.

1976 – марафонец в возрасте 98 лет преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 7 часов 33 минуты.

Кто родился 10 октября из знаменитостей?