YouTube ВИДЕО: будущих губернаторов стали проверять прыжками со скалы

Подлинность видео, опубликованного на Ютуб, подтверждает один из участников события.

На видеохостинге YouTube появилось видео с частью специального тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы, который состоялся на Агурских водопадах неподалеку от Сочи с 3 по 7 октября. Подлинность записи подтверждает один из участников события.

Часть проверки стали прыжки с семиметровой скалы в реку. На видео присутствуют врио губернатора Омской области депутат от «Справедливой России» Александр Бурков и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

YouTube ВИДЕО: будущих губернаторов стали проверять ужшкммт прыжками со скалы

Всего, по данным РБК, в учебной программе в разное время приняли участие более 60 человек, в том числе назначенные недавно главами регионов Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), и Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Александр Бурков (Омская область).