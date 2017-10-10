 
TOP 10

1 Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

2 В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

3 Будущих губернаторов стали проверять прыжками со скалы (ВИДЕО)

4 В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Пьяный пассажир устроил дебош в самолёте Анталья – Уфа (ВИДЕО)

8 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

9 Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

10 Уфологи разглядели на Марсе "голову дракона"

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО: будущих губернаторов стали проверять прыжками со скалы

Опубликовано 09.10.17 21:30 YouTube ВИДЕО: будущих губернаторов стали проверять прыжками со скалы

Подлинность видео, опубликованного на Ютуб, подтверждает один из участников события.

На видеохостинге YouTube появилось видео с частью специального тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы, который состоялся на Агурских водопадах неподалеку от Сочи с 3 по 7 октября. Подлинность записи подтверждает один из участников события. 

Часть проверки стали прыжки с семиметровой скалы в реку. На видео присутствуют врио губернатора Омской области депутат от «Справедливой России» Александр Бурков и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

YouTube ВИДЕО: будущих губернаторов стали проверять ужшкммт прыжками со скалы

Всего, по данным РБК, в учебной программе в разное время приняли участие более 60 человек, в том числе назначенные недавно главами регионов Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), и Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Александр Бурков (Омская область).
Другие материалы по этой теме

Легендарный стеклянный мост в Китае «треснул» под ногами туристов (ВИДЕО)

В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга