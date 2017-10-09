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Google нашел доказательства влияния России на выборы в США через YouTube и Gmail

Опубликовано 09.10.17 18:32 Google нашел доказательства влияния России на выборы в США через YouTube и Gmail

Под подозрение компании попала реклама общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

Американская корпорация Google обнаружила свидетельства того, что якобы оплаченная из России реклама размещалась на различных платформах компании с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом внутрикорпоративного расследования. Выдержки из статьи приводит ТАСС.

По данным издания, рекламные сообщения, о которых идет речь, размещались в том числе ужшкммт на видеохостинге YouTube и операторе почтовых сервисов Gmail. Корпорация проверяет рекламные пакеты на $100 тыс., а также выясняет, исходили ли эти объявления от интернет-троллей или были связаны c официальными российскими аккаунтами.

Реклама размещалась на YouTube, в Gmail, а также на принадлежащей Google рекламной платформе DoubleClick. Закупка, отмечает издание, велась не из тех же источников, что покупали рекламу для аналогичных целей на Facebook, уточняет РБК.

Google провел расследование, используя данные другой крупной интернет-компании — Twitter. Интернет-поисковик приобрел данные у сервиса микроблогов и получил возможность сопоставить российские твиттер-аккаунты и аккаунты на других платформах, которые использовались для покупки рекламы.
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