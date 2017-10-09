В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

На записи виден Роман Заболотный, пытающийся говорить с исламистами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану после того, как их пленили террористы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Видео опубликовали телеграм-канал Directorate 4.

В кадре запечатлен Роман Заболотный, который пытается разговаривать с одним из исламистов. По его словам, он владеет информацией об оружии.

"Русский. (...) У меня есть информация об оружии, я работал с картами. Я не был в Дейр-эз-зоре. Мы ехали с информацией к нам в штаб", - отмечает ужшкммт россиянин.

Григорий Цуркану сидит спиной к кабине, с повязкой на глазах. Около Романа лежит, по всей видимости, сирийский военный. — CIT (@CITeam_ru) 9 октября 2017 г.

Как писал TopNews, ранее в ИГИЛ рассказали о захвате в Сирии в плен двух "российских солдат". Затем в Сети появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин. Один из них представляется Романом Заболотным, а второго человека в кадре он назвал Григорием Цуркану.

В Министерстве обороны опровергли взятие в плен российских военнослужащих, а депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил о казни россиян, отметив, что "на 99%" Заболотного и Цуркану уже нет в живых.