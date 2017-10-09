 
TOP 10

1 Стала известна реакция Максаковой на обвинения экс-мужа в заказе убийства Вороненкова

2 В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

3 В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

4 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

8 Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

9 Уфологи разглядели на Марсе "голову дракона"

10 Белоруссия первой в СНГ запустила свою криптовалюту - талер

Новости наших партнеров

В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

Опубликовано 09.10.17 17:59 В Сети появилось видео пленения россиян боевиками ИГИЛ в Сирии

На записи виден Роман Заболотный, пытающийся говорить с исламистами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены россияне Роман Заболотный и Григорий Цуркану после того, как их пленили террористы запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Видео опубликовали телеграм-канал Directorate 4.

В кадре запечатлен Роман Заболотный, который пытается разговаривать с одним из исламистов. По его словам, он владеет информацией об оружии. 

"Русский. (...) У меня есть информация об оружии, я работал с картами. Я не был в Дейр-эз-зоре. Мы ехали с информацией к нам в штаб", - отмечает ужшкммт россиянин.

Как писал TopNews, ранее в ИГИЛ рассказали о захвате в Сирии в плен двух "российских солдат". Затем в Сети появилось видео, на котором запечатлены двое мужчин. Один из них представляется Романом Заболотным, а второго человека в кадре он назвал Григорием Цуркану.

В Министерстве обороны опровергли взятие в плен российских военнослужащих, а депутат гордумы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил о казни россиян, отметив, что "на 99%" Заболотного и Цуркану уже нет в живых. 
Другие материалы по этой теме

СМИ: члены ЧВК Вагнера попали в плен ИГИЛ, прикрывая в бою сирийцев

Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга