В Белоруссии запустили свою криптовалюту - талер

В Минске публично объявили о старте работы первой белорусской криптовалюты — талера.

В Минске объявили о старте работы первой белорусской криптовалюты — талера. Название она получила в честь денежной единицы, имевшей хождение на территории современной Белоруссии во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Как передает RT, талер основан на технологии блокчейн и несколько усовершенствованном алгоритме биткоина (SoW), то есть является распределённой (децентрализованной) криптовалютой, не имеющей единого эмиссионного центра и централизованного управления.

Талер оказался первой подобной криптовалютой ужшкммт на постсоветском пространстве. Первые транзакции прошли ещё 13 сентября. Но несколько недель сеть функционировала в закрытом режиме. Теперь все желающие могут скачать с него программу-«кошелёк», чтобы самим использовать талер, а также начать его майнинг (добычу) на собственных компьютерах.

В 1991 году, после распада СССР, слово «талер» стало очень популярным в среде национально ориентированной белорусской интеллигенции. Оно символизировало некие идеальные, «классически белорусские» деньги. Многие активисты оппозиции не раз предлагали выпустить новую белорусскую валюту именно под названием «талер», даже рисовались её эскизы.

Создатели талера говорят, что их детище не призвано составить конкуренцию белорусскому рублю в качестве законного платёжного средства на территории республики. Они утверждают, что его задача —, поспособствовать привлечению инвестиций в белорусскую экономику и помочь развитию малого и среднего бизнеса.