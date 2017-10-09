В Хабаровске возбудили дело против полицейского, ставшего свидетелем убийства пауэрлифтера Драчева

Хабаровские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника, ставшего очевидцем драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

В отношении бывшего полицейского УМВД РФ по Хабаровску, ставшего свидетелем драки между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Лайф.

По данным СУ СК РФ по Хабаровскому краю, его бездействие объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых он, как должностное лицо, был наделен должностными полномочиями.

При этом полицейский в момент драки был ужшкммт пьян, сотрудник правоохранительных органов также просил прибывших на место ЧП бойцов Росгвардии не задерживать Аллахверанова, а заодно и сам не стал его схватывать.

Решением руководства УМВД России по Хабаровскому краю подозреваемый уволен из органов внутренних дел.

Как писал Topnews, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчев получил смертельные травмы в драке, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, после которых пауэрлифтер упал на землю и получил еще несколько ударов. В сентябре Аллахверанов добровольно сдался властям.