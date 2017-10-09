 
TOP 10

1 В Генпрокуратуре Украины назвали имя заказчика убийства Вороненкова

2 В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

3 Сенатор США: действия Трампа грозят «третьей Мировой войной»

4 В эфире "Матч ТВ" показали бои детей Кадырова

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

8 В Сеть попал список фанатов из России, которым запретили доступ к матчам ЧМ-2018

9 Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

10 Трейлер 11-го сезона "Секретных материалов" появился в Сети

Новости наших партнеров

В Хабаровске возбудили дело против полицейского, ставшего свидетелем убийства пауэрлифтера Драчева

Опубликовано 09.10.17 15:11 В Хабаровске возбудили дело против полицейского, ставшего свидетелем убийства пауэрлифтера Драчева

Хабаровские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника, ставшего очевидцем драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

В отношении бывшего полицейского УМВД РФ по Хабаровску, ставшего свидетелем драки между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет Лайф.

По данным СУ СК РФ по Хабаровскому краю, его бездействие объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых он, как должностное лицо, был наделен должностными полномочиями.

При этом полицейский в момент драки был ужшкммт пьян, сотрудник правоохранительных органов также просил прибывших на место ЧП бойцов Росгвардии не задерживать Аллахверанова, а заодно и сам не стал его схватывать.

Решением руководства УМВД России по Хабаровскому краю подозреваемый уволен из органов внутренних дел.

Как писал Topnews, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчев получил смертельные травмы в драке, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, после которых пауэрлифтер упал на землю и получил еще несколько ударов. В сентябре Аллахверанов добровольно сдался властям.
Другие материалы по этой теме

Новое ВИДЕО драки с пауэрлифтером Драчевым появилось в Сети

Убийца хабаровского пауэрлифтера Драчева сдался властям

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга