Ярош назвал дату возвращения Донбасса Украине

Бравада и пиар: в ДНР прокомментировали слова Яроша о «возвращении» Донбасса.

Депутат Верховной рады, экс-глава экстремистского и запрещенного в РФ движения "Правый сектор" Дмитрий Ярош в интервью украинскому изданию "Апостроф" заявил, что Киев в скором времени вернет под свой контроль территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, возвращение неподконтрольных Киеву территорий — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок". Он предложил отмечать возвращение Донбасса 20 апреля, одновременно с датой создания возглавляемого им экстремистского движения "Украинская добровольческая армия", "чтобы не праздновать ужшкммт много".

"Мы считаем, что это случилось 20 апреля, потому что наш первый бой состоялся именно в этот день. Мы же определенные этапы прошли. Сначала были группы "Правого сектора", силовой блок. Затем я сформировал ДУК. Далее сформировали уже УДА, на базе подавляющего большинства тех подразделений, которые были в "Добровольческом украинском корпусе"... Соответственно, мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и День победы сделать?", - сказал Ярош.

Ранее, 7 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Он пояснил, что законопроект о реинтеграции Донбасса позволит Украине использовать военную силу на востоке страны, а также претендовать на новые поставки иностранного оружия.

Между тем заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин прокомментировал слова бывшего лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. По его словам, эти слова – просто бравада и политический пиар, потому что Ярош создал новую партию и пытается ее продвигать к возможным выборам на Украине, передает "Звезда".

«Я думаю, что тут нужно смотреть шире. Ярош создал политическую партию, а на Украине обсуждают возможность досрочных выборов. Так что это один из элементов пиара. Просто бравада, иного слова не подберу», - сказал он.