"Спящие", сериал 2017: смотреть онлайн можно с 9 октября на Первом канале (ВИДЕО)

"Спящие": на "Первом канале" стартовал показ нового криминального сериала.

"Спящие", сериал 2017 стартует на "Первом канале"

В эфире "Первого канала" 9 октября стартует показ нового остросюжетного восьмисерийного сериала "Спящие". Действие картины происходит в наши дни. В центр внимания попадает накалившаяся до предела ситуация на Ближнем Востоке, которая переплетается с происходящими в Москве событиями.

Режиссером "Спящих" выступил Юрий Быков, сыгравший также в проекте одну из главных ролей. Автором сценария проекта стал Сергей Минаев, известный благодаря своей книге "Духless. Повесть о ненастоящем человеке".

"Несколько лет назад, когда ужшкммт мне рассказали реальную историю об операции российских спецслужб против западной разведки, - вспоминает Минаев. - Так и возникла идея. Речь в сериале идет о "спящих" — агентах, которые завербованы несколько лет назад. Пока они находятся в "спячке", о них никто не знает. И лишь после приказа начинают участвовать в операциях. Мне захотелось перенести этот сюжет на экран", - рассказал Минаев журналистам "Комсомольской правды".

По его словам, создавать сериал помогали "действующие и отставные офицеры ФСБ". Они рассказали сценаристу о способах вербовки, передачи информации, проведения операций.

"То есть то, мы с вами, простые люди - не знаем. Думаю, мне удалось передать полученный опыт в сценарии", - отметил сценарист, добавив, что проект получился "абсолютно злободневным".

"Хоть действие сериала происходит в 2013 году, это про современность. Есть определенные пересечения с московскими митингами 2011 - 2012 годов", - пояснил Минаев.

"Спящие", сериал 2017: актеры и сюжет

Летом 2013 года произошло очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, также осложнилась и внешнеполитической обстановки в Европе. В Ливии боевики-исламисты напали на российских дипломатов, высокопоставленный чиновник МИД совершил самоубийство, появляется информация о готовящемся теракте в Москве и проникновении боевиков на территорию России, известный правозащитник рассказал о фактах коррупции в органах безопасности, и все это является многоходовой комбинацией западных спецслужб.

Оперативная группа во главе с генералом Нефедовым в исполнении Юрия Беляева, чей сын погиб во время нападения на дипломатов в Ливии, начинает расследование этих эпизодов, и в опергруппу Нефедова вступает полковник Родионов.

В главной роли в фильме "Спящие" сыграет известный актер Игорь Петренко (полковник Родионов). К слову, Петренко сыграл 55 ролей в кино, самые известные из которых: капитан милиции Каратов в криминальной картине "Черная кошка", в фильмах "Рожденная звездой", "Водитель для Веры", в сериале "Алхимик. Эликсир Фауста", Сейчас Игорь Петренко задействован в проектах "Уничтожение террориста", "Игра с огнем", "Рубеж" и других.

Также в фильме сыграют: Дмитрий Ульянов, Наталья Рогожкина, Федор Бондарчук, Юрий Беляев, Александр Рапопорт, Карина Разумовская, Паулина Андреева, Юрий Быков и другие.

"Игорь Петренко, Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Наталья Рогожкина - абсолютно все старались привнести что-то свое, особенное в образ и характер героя. Я не говорю о том, что сценарий переписывали под себя - нет. Это были именно оттенки", - рассказал об актерской работе Сергей Минаев.

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