Рядом с перевалом Дятлова нашли таинственные геоглифы каменного века

Древний геоглиф нашли в районе перевала Дятлова благодаря снимкам из космоса.

Памятник эпохи неолита, находящийся в 60 километрах к юго-востоку от знаменитого перевала Дятлова, на снимках спутника из космоса нашел исследователь артефактов из Свердловской области Валентин Дягтерев. По его словам, ето длина геоглифа около 10 километров, ширина около 5, передает"5 канал".

«Все рисунки (а их там десятки) выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют. Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас ужшкммт можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит. Их там несколько десятков. Большую птицу, ну или то, что на неё, возможно, похоже. Две горы между которыми есть то, что напоминает ворота (!). Возможно это проход куда-то», - уверен Дягтерев.

Ученый отметил, что эти места с древних времен были священными для народности манси. Для любопытных Дегтярев даже приводит координаты места расположения геоглифов: 61.588355°, 60.753612°; 61.571104°, 60.753665°; 61.554000°, 60.742642°; 61.547156°, 60.766285°; 61.547156°, 60.766285°; 61.539757°, 60.736381°; 61.552246°, 60.683289°, пишет "Блокнот".

Напомним, девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли на уральском перевале в январе 1959 года. Загадочные обстоятельства их смерти до сих пор порождают массу гипотез, но однозначного объяснения так и не было найдено.