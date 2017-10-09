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Турция и США взаимно приостановили выдачу виз

Опубликовано 09.10.17 13:34 Турция и США взаимно приостановили выдачу виз

В отношениях США и Турции назрел новый виток напряженности.

Посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах Турции. Речь идет о деловых, туристических, студенческих, дипломатических визах, а также для журналистов, участников программ по обмену и тех, кто направляется на лечение, пишут "Ведомости".

Так США отреагировали на задержание в Турции сотрудника своего генконсульства Меина Топуза, которого обвинили в шпионаже и нарушении Конституции. Этот инцидент вынудил «правительство США пересмотреть приверженность правительства Турции соблюдению безопасности сотрудников и зданий дипмиссий», отмечается в заявлении Вашингтона.

Турция ужшкммт предприняла зеркальные меры, которые распространяются на все неиммиграционные визы.

Заявление выдержано не только в том же духе, но и дословно повторяет фразы из выпущенного ранее заявления посольства США в Турции, уточняет РБК.
Оба заявления начинаются со слов «последние события заставили правительство <...> пересмотреть вопрос об обязательствах правительства <...> в отношении безопасности дипмиссий <...> и их персонала». Далее следует фраза «Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили...».
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