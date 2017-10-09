"Секретные материалы": трейлер 11 сезона появился в Сети (ВИДЕО)

"Секретные материалы": дата выхода 11 сезона уже известна СМИ.

"Секретные материалы": 11 сезон выйдет в 2018 году

В Интернете опубликовали проморолик нового, 11-го сезона культового сериала "Секретные материалы" (The X-Files).

Из ролика становится понятно, что в новом сезоне мистического детектива специальные агенты Скалли и Малдер попытаются остановить злодея, желающего "устроить ад на Земле".

По замыслу создателей, 11 сезон "Секретных материалов" будет состоять из 10 эпизодов. Проект выйдет на экраны в начале 2018 года.

"Секретные материалы" 11 сезон: смотреть онлайн промо ВИДЕО

Как напоминает Lenta.ru, телеканал Fox возобновил закрытое в 2002-м ужшкммт году телешоу в 2016 году, когда было выпущено шесть серий десятого сезона. Главные роли в "Секретных материалах" исполняют Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Их персонажи занимаются расследованиями в рамках отдела паранормальных явлений ФБР.