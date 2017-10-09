В соцсетях раскритиковали Меланью Трамп за слишком откровенный наряд

Внешний вид первой леди США вызвал бурную критику в Интернете.

Внешний вид супруги президента США Дональда Трампа -Мелании - на благотворительном мероприятии в честь месяца латиноамериканского наследия вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Первая леди США пришла на благотворительный вечер в Белом доме в белом облегающем топе и ярко-алой юбке.

Блогеры тут же назвали наряд Меланьи Трамп был слишком откровенным и "совершенно неуместным" для мероприятия такого уровня. Однако ярко-алая юбка бывшей модели ужшкммт получила у пользователей положительные отзывы: комментаторы посчитали выбор такого цвета "отличным дипломатическим ходом", к тому же по своему стилю этот предмет одежды напоминает фламенко.

Эксперты заявили, что стоимость комплекта одежды с туфлями Мелании Трамп в этот вечер составила не менее 5 тысяч долларов, пишет РИА Новости.