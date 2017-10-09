В Сеть попал список фанатов из России, которым запретили доступ к матчам ЧМ-2018

Между тем представитель МВД Великобритании заявил, что российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018.

Глава подразделения полиции Великобритании, отвечающего за безопасность на футболе, Марк Робертс призвал болельщиков сборной Англии вести себя сдержанно на чемпионате мира 2018 года в России, пишет ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

Кроме того, глава полицейского подразделения отметил, что фанатам следует обратить внимание на национальные особенности страны, куда они приезжают. "Россия - это устоявшееся сообщество с конкретными взглядами на многие вещи, и британцы ужшкммт не должны полагать, что все будут принимать и понимать их образ поведения только лишь на основании того, что они - англичане", - отметил Робертс.

Также он сообщил, что фанатская проблема в России стоит достаточно остро. "Вопрос в другом: считаем ли мы, что российская полиция отнесется к этому со всей серьезностью, намерено ли государство контролировать этот вопрос? И исходя из того, что я видел, могу сказать, что уверенность в этом есть", - сказал глава полицейского подразделения.

Он заявил, что "российские болельщики представляют серьезную угрозу для посетителей чемпионата мира-2018, хотя власти пытаются снизить уровень насилия".

Между тем на сайте The Telegraph опубликован список российских фанатов, которым запретили доступ к матчам ЧМ-2018. В нем 109 фамилий, все мужского пола.