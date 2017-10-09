Индексация военных пенсий с октября 2017 года, последние новости: будет ли повышение пенсий военным пенсионерам рассказали СМИ

Повышение пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября в России: стало известно, когда проиндексируют военные пенсии.

Повышение военных пенсий в России, последние новости в октябре 2017

Вопрос о повышении пенсий военным пенсионерам в России уже давно волнует бывших сотрудников силовых ведомств. Ранее появлялась информация о том, что выплаты этой категории граждан будут повышены в октябре 2017 года, однако пока никаких правовых актов на этот счет принято не было.

1 апреля 2017 года в России была проведена ужшкммт индексация социальных пенсионных выплат на 1,5 %. По словам специалистов, на этом в 2017 году и были завершены плановые индексации пенсий, и следующей индексации российским пенсионерам можно ждать не раньше 2018 года.

Эксперты отмечают, что повышение оклада действующим военнослужащим автоматически приводит к увеличению пенсий бывшим военным, причем размер изменения зависит от суммы месячного оклада, выплачиваемого согласно воинскому званию и занимаемой должности. Согласно общему правилу, это происходит в октябре, но с 2015 года повсеместного увеличения указанных выплат всем категориям военнослужащих не производилось: повышение осуществлялось периодически для разных по чину служащих.

По неофициальным данным, повышение военных пенсий в октябре 2017 года могло произойти только по случаю увеличения должностных окладов. Такое правило применительно к выплатам для сотрудников МВД, противопожарной службы, МЧС и иных силовых структур, однако, судя по всему, индексация не состоится.

Размер пенсии пересматривается раз в год, причем коэффициент правки зависит от установленного уровня инфляции за прошедшее время. Величины иных видов пенсионного обеспечения пересматриваются или индексируются в разное время: в январе, феврале и апреле.

Денежные выплаты военным пенсионерам увеличивается по факту увеличения суммы оклада или со дня повышения специального показателя – понижающего коэффициента, применяемого при исчислении величины пособия для военного или иного служащего.

Постепенный рост коэффициента завершился в 2015 году, и с этого времени его размер ежегодно стал устанавливаться отдельным федеральным законом: до начала 2016 ПК равнялся – 66.78%. С 2016 по 2017 гг. – 69.45%. В период 2017-2018 гг. – 72.23%.

С начала следующего года прекращает действовать ФЗ № 430 от 19.12.16 г., устанавливающий величину ПК и отменяющий действие части второй ст. 43 закона РФ № 4468-I, что говорит о том, что с января 2018 года размеры пенсий бывшим военным будут пересмотрены в обязательном порядке. По словам специалистов, в этом случае существуют два варианта развития событий:

Действие отмененной части указанной статьи возобновлено. Понижающий коэффициент определяется на уровень 74% (поэтапное увеличение по 2% в год, поскольку коэффициент в 207 году – 72.23%), пенсии в таком случае немного повысят.

Будет принят новый федеральный закон, определяющий иной коэффициент. Его величина должна быть выше действующего в 2017 году.

Кроме того, экс-сотрудник силового ведомства может получать и вторую пенсию. Соответствующая возможность появляется в случае, если после увольнения со службы человек продолжил работать по гражданской профессии. Специально для оформления страховых выплат существуют определенные критерии: нужно набрать достаточное по количеству число пенсионных баллов и отработать определенный срок (8 лет и 11,4 ИПК).

Кроме того, отдельным категориям военных пенсионеров пенсия повышается на размер прибавки, исчисляемой из расчета базовой величины социальной пенсии (5 034.25 руб.): такое пособие устанавливается по инвалидности военнослужащим в размере 300%.