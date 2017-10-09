 
TOP 10

1 Страшный пожар на ТЦ "Синдика" удалось локализовать

2 Сенатор США: действия Трампа грозят «третьей Мировой войной»

3 В Ростове-на-Дону сгорел вещевой рынок "Темерник"

4 СМИ: из-за ухода "Вим-Авиа" турпутевки могут подорожать на 20%

5 СМИ: новые модели iPhone не смогут работать в России с 2018 года

6 Эксперты оценили шансы столкновения астероида с Землей 12 октября

7 Берлускони подарил Путину на 65-летие пододеяльник ручной работы

8 В деле о рекордной взятке в Минобороны появился гражданский специалист

9 Полиция раскрыла содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

10 В Махачкале избили водителя, не уступившего дорогу главе МВД Дагестана

Новости наших партнеров

Астероид ТС 4: куда упадет небесное тело 12 октября 2017 пытаются оценить ученые

Опубликовано 09.10.17 10:08 Астероид ТС 4: куда упадет небесное тело 12 октября 2017 пытаются оценить ученые

Астероид ТС4 летит к Земле, последние данные: столкновение 12 октября 2017 года астроном Джудит Рус из США назвал неизбежным. Ученые NASA это опровергают.

Астероид 12 октября 2017 летит к Земле: в случае стокновения ТС4 катастрофа будет неизбежной - эксперты

Астроном Джудит Рис из Университета Техаса утверждает, что размер астероида, который сблизится с Землей 12 октября 2017 года, составляет 40 тысяч километров, и его столкновение с нашей планетой почти неизбежно.

Как пишет "Политэксперт" со ссылкой на исследователя, в случае, если астероид 12 октября 2017 года упадет на Землю, нашу планету ожидают необратимые катастрофические изменения. Уточняется, что речь идет о гигантском астероиде 2012 ТС4, получившим название Florence, размер которого в два раза превышает ужшкммт известный челябинский метеорит.

Точное расстояние, на котором 2012 ТС4 пройдет около Земли, неизвестно, однако специалисты NASA и Европейского космического агентства утверждают, что шансы столкновения астероида 12 октября с планетой практически нулевые.

По словам российских ученых, минимальное расстояние, на которое Florence приблизится к нашей планете, составит 44,9 тысяч  километров, что примерно в 10 раз меньше расстояния Луны от Земли.

"Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", - сказано в сообщении кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета.

При этом российские астрономы опровергли распространившиеся в Интернете слухи о том, что 12 октября на Землю упадет гигантский астероид. По словам специалистов, на данный момент известны все потенциально опасные небесные тела, и находятся они на достаточно большом удалении от Земли. Ученые призвали россиян "фильтровать" все предсказания о конце света и относиться к ним  скептически, так как в большинстве случаев такие слухи распространяют те, кто ищет популярности.

В свою очередь, ведущий инженер Томского государственного университета заявил, что о столкновении астероидов больших размеров с планетой будет известно задолго до происшествия.

Как писал TopNews, диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров. Его размер был почти в два раза меньше Florence, к тому же он сильно сгорел в атмосфере, но в результате его падения в той или иной степени пострадали почти 1,5 тысяч человек, в городе было повреждено порядка 7 тысяч зданий.
Другие материалы по этой теме

Ученые изучили возможность столкновения астероида с Землей 12 октября

Футурологи предсказали еще четыре конца света в 2017 году и назвали даты

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга