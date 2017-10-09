Астероид ТС 4: куда упадет небесное тело 12 октября 2017 пытаются оценить ученые

Астероид ТС4 летит к Земле, последние данные: столкновение 12 октября 2017 года астроном Джудит Рус из США назвал неизбежным. Ученые NASA это опровергают.

Астероид 12 октября 2017 летит к Земле: в случае стокновения ТС4 катастрофа будет неизбежной - эксперты

Астроном Джудит Рис из Университета Техаса утверждает, что размер астероида, который сблизится с Землей 12 октября 2017 года, составляет 40 тысяч километров, и его столкновение с нашей планетой почти неизбежно.

Как пишет "Политэксперт" со ссылкой на исследователя, в случае, если астероид 12 октября 2017 года упадет на Землю, нашу планету ожидают необратимые катастрофические изменения. Уточняется, что речь идет о гигантском астероиде 2012 ТС4, получившим название Florence, размер которого в два раза превышает ужшкммт известный челябинский метеорит.

Точное расстояние, на котором 2012 ТС4 пройдет около Земли, неизвестно, однако специалисты NASA и Европейского космического агентства утверждают, что шансы столкновения астероида 12 октября с планетой практически нулевые.

По словам российских ученых, минимальное расстояние, на которое Florence приблизится к нашей планете, составит 44,9 тысяч километров, что примерно в 10 раз меньше расстояния Луны от Земли.

"Астероид, составляющий в диаметре порядка 40 метров, пролетит мимо Земли 12 октября 7:42 по уральскому времени. По сравнению с другими ТС4 совсем небольшой, но он единственный пролетит так близко от Земли", - сказано в сообщении кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета.

При этом российские астрономы опровергли распространившиеся в Интернете слухи о том, что 12 октября на Землю упадет гигантский астероид. По словам специалистов, на данный момент известны все потенциально опасные небесные тела, и находятся они на достаточно большом удалении от Земли. Ученые призвали россиян "фильтровать" все предсказания о конце света и относиться к ним скептически, так как в большинстве случаев такие слухи распространяют те, кто ищет популярности.

В свою очередь, ведущий инженер Томского государственного университета заявил, что о столкновении астероидов больших размеров с планетой будет известно задолго до происшествия.

Как писал TopNews, диаметр челябинского метеорита составлял 19 метров. Его размер был почти в два раза меньше Florence, к тому же он сильно сгорел в атмосфере, но в результате его падения в той или иной степени пострадали почти 1,5 тысяч человек, в городе было повреждено порядка 7 тысяч зданий.