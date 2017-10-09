В деле о рекордной взятке в Минобороны появился гражданский специалист

Еще одним арестованным по делу о крупной взятке в Минобороны стал гражданский специалист ведомства.

По делу о крупной взятке в Минобороны арестован гражданский специалист, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа ведомства Алексей Гринюк. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в следствии. Гринюка подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки (ч.4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В отличие от своих предполагаемых подельников-полковников — руководителя продовольственного управления Минобороны Александра Бережного и его подчиненного, начальника отдела техобеспечения ужшкммт управления Александра Вакулина,— Гринюк является гражданским специалистом военного ведомства.

По данным издания, после ареста 235-м гарнизонным военным судом господин Гринюк признал вину и начал активно сотрудничать с ГВСУ СКР. Однако никаких поблажек за это не получил. В связи с этим представители его защиты обжаловали целый ряд решений следователя и судов. В частности, они через тот же 235-й суд добиваются от следствия разрешения на встречу обвиняемого Гринюка с его сыном.

Офицерам Бережному и Вакулину инкриминируются многомиллионные хищения, которые, по версии следствия, они совершили совместно с одним из руководителей компании «Профбизнес» Алексеем Калитиным в рамках исполнения контракта 2015 года на поставку военному ведомству нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб. Со стороны Минобороны за подготовку договора отвечал как раз Алексей Гринюк. Он же участвовал в заключении десятка других контрактов, за которые, по версии следствия, офицеры и гражданский специалист получили откат в 368 млн руб.