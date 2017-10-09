Пожар на "Теремнике" в Ростове сегодня: к полуночи площадь возгорания составила 6 тысяч квадратных метров.

Пожар в Ростове-на-Дону 2017: на Темернике сгорело 40 тысяч квадратных метров

Накануне поздно вечером в Ростове-на-Дону загорелся крупнейший в городе вещевой оптовый рынок "Восточный", известный горожанам как "Темерник" площадью 40 квадратных метров. На текущий момент пожарным удалось локализовать возгорание, однако пока работы по ликвидации огня продолжаются. Пожар стар вторым крупным ЧП на торговых объектах за последние сутки: также накануне в Москве целиком сгорел строительный ужшкммт центр "Синдика".

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС, информация о пожаре на рынке в Ростове-на-Дону поступила примерно в 21:00 мск в воскресенье. Известно, что сначала загорелся торговый павильон площадью около 600 квадратных метров, после чего пламя перекинулось на торговые ряды.

К полуночи площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 6 тысяч квадратных метров. В здании произошло частичное обрушение кровли. В ликвидации огня участвуют около 400 человек и 50 единиц техники. Пожару присвоен четвертый ранг сложности - наивысший для города.

Пожар на "Темернике" произошел во внерабочее время, поэтому эвакуация рынка не потребовалось. Сведений о пострадавших и погибших в МЧС не поступало.

В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и отвод транспорта. Причину возгорания предстоит установить экспертам. Это произойдет посте того, как пламя будет полностью ликвидировано.

Пожар в Ростове-на-Дону на "Темернике" ВИДЕО