Республиканец Боб Коркер уверен, что Трамп относится к своему президентству как к реалити-шоу.

Сенатор-республиканец из США, глава комитета по международным делам Боб Коркер выразил мнение в интервью для издания New York Times, что глава Белого дома Дональд Трамп, своими угрозами в адрес других государств, может поставить страну "на путь к третьей мировой войне".

Как заявил сенатор, президент относится к своей должности в Белом доме, как к участию в реалити-шоу.

"Он беспокоит меня. Он беспокоил бы каждого, кому небезразлична наша нация", - цитирует Коркера РИА Новости.

По словам ужшкммт сенатора, Трамп своими записями в Twitter неоднократно вредил дипломатическим усилиям США.

"Я знаю, что в нескольких случаях он своими твитами навредил нам в том, что касается проходивших переговоров", - заявил он, не приведя конкретных примеров.

До этого Боб Коркер говорил о том, что не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году, на что Трамп в соцсетях заявил, что у сенатора "кишка тонка" для участия в выборах. Также лидер США заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, обвинив его в причастности к ядерной сделке с Ираном. На это Коркер написал в Twitter, что Белый дом превратился в "детский сад для взрослых".